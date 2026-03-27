Złoty chłopak, odcinek 262: Ferit chce ślubu jak najszybciej! Jego decyzja wywołuje burzę

Joanna Dembek
2026-03-27 14:58

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów, które zaskoczą niejednego widza tureckiego hitu! Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego 262. epizodu i daj się zabrać w podróż pełną dramatu i intryg już 3 kwietnia 2026.

Złoty chłopak odc. 262

Autor: www.startv.com.tr/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku "Złotego chłopaka" (261) Abidin wyznał Sunie, że odkrył prawdę o swojej rodzinie i jest przekonany, że Halis Korhan odpowiada za śmierć jego rodziców. Hazal poinformowała Sinana o potajemnych spotkaniach Seyran i Ferita. Podczas rodzinnej kolacji wybuchł skandal, gdy okazało się, że dom należy do Seyran, a Diyar zażądała od Ferita, by definitywnie zakończył z nią relację i jasno dał jej to do zrozumienia, zanim ponownie przyjmie pierścionek. Tymczasem Abidin przy grobie matki przysiągł pomścić krzywdę swojej rodziny.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 262

Seyran spotyka się z Feritem, by powiedzieć mu o Abidinie, a Ferit informuje ją, że musi zerwać z nią kontakt na prośbę Diyar. Sinan odkrywa, że Seyran spotykała się z Feritem i oskarża ją o kłamstwa oraz o to, że wciąż kocha byłego męża. Tymczasem rodzina Diyar zgadza się na małżeństwo, a Ferit ogłasza, że ślub odbędzie się jak najszybciej. Abidin wdziera się do rezydencji Korhanów i publicznie ujawnia, że jest członkiem tej rodziny oraz oskarża Halisa o zamordowanie jego rodziców. Na końcu Sinan i Seyran zabierają Abidina z rezydencji, a Esme zwraca się do Gulgun o pomoc w sprawie wizyty u ginekologa.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 3 kwietnia 2026 widzowie śledzą premierowy, 262. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
