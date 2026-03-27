Złoty chłopak, odcinek 262: Ferit chce ślubu jak najszybciej! Jego decyzja wywołuje burzę

W poprzednim odcinku "Złotego chłopaka" (261) Abidin wyznał Sunie, że odkrył prawdę o swojej rodzinie i jest przekonany, że Halis Korhan odpowiada za śmierć jego rodziców. Hazal poinformowała Sinana o potajemnych spotkaniach Seyran i Ferita. Podczas rodzinnej kolacji wybuchł skandal, gdy okazało się, że dom należy do Seyran, a Diyar zażądała od Ferita, by definitywnie zakończył z nią relację i jasno dał jej to do zrozumienia, zanim ponownie przyjmie pierścionek. Tymczasem Abidin przy grobie matki przysiągł pomścić krzywdę swojej rodziny.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 262

Seyran spotyka się z Feritem, by powiedzieć mu o Abidinie, a Ferit informuje ją, że musi zerwać z nią kontakt na prośbę Diyar. Sinan odkrywa, że Seyran spotykała się z Feritem i oskarża ją o kłamstwa oraz o to, że wciąż kocha byłego męża. Tymczasem rodzina Diyar zgadza się na małżeństwo, a Ferit ogłasza, że ślub odbędzie się jak najszybciej. Abidin wdziera się do rezydencji Korhanów i publicznie ujawnia, że jest członkiem tej rodziny oraz oskarża Halisa o zamordowanie jego rodziców. Na końcu Sinan i Seyran zabierają Abidina z rezydencji, a Esme zwraca się do Gulgun o pomoc w sprawie wizyty u ginekologa.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 3 kwietnia 2026 widzowie śledzą premierowy, 262. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet