Kalendarz Wielkanocy 2026. Kiedy święcimy pokarmy? Kiedy wypada Wielka Sobota i Lany Poniedziałek?

Święcenie pokarmów tradycyjnie odbywa się w Wielką Sobotę, która w 2026 roku wypada 4 kwietnia. To właśnie tego dnia wierni udają się do kościołów z koszyczkami wielkanocnymi, wypełnionymi m.in. jajkami, chlebem, wędliną, solą i barankiem. Godziny święcenia pokarmów ustalane są indywidualnie przez parafie, najczęściej od rana do wczesnego popołudnia.
Warto zapamiętać te daty już teraz. Dzięki temu łatwiej zaplanować urlop, rodzinne spotkania i świąteczne przygotowania bez niepotrzebnego pośpiechu.
Wielka Sobota i Wielkanoc - co warto wiedzieć?
Wielka Sobota to dzień ciszy i oczekiwania, a zarazem intensywnych przygotowań do świąt. To wtedy kończy się sprzątanie, gotowanie i dekorowanie stołów. Wieczorem, po zmroku, w wielu kościołach odprawiana jest uroczysta liturgia Wigilii Paschalnej, uznawana za najważniejszą celebrację w całym roku liturgicznym.
Wielkanoc, to dzień radosnego świętowania Zmartwychwstania. Tradycyjnie rozpoczyna ją poranna rezurekcja, po której rodziny zasiadają do śniadania wielkanocnego.
Wielkanoc 2026 - najważniejsze daty
W 2026 roku Wielkanoc przypada stosunkowo wcześnie, bo już na początku kwietnia. Oto pełny kalendarz wydarzeń:
- 29 marca 2026 (niedziela) – Niedziela Palmowa
- 2 kwietnia 2026 (czwartek) – Wielki Czwartek
- 3 kwietnia 2026 (piątek) – Wielki Piątek
- 4 kwietnia 2026 (sobota) – Wielka Sobota
- 5 kwietnia 2026 (niedziela) – Wielkanoc
- 6 kwietnia 2026 (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny (Lany Poniedziałek)
Lany Poniedziałek 2026
Poniedziałek Wielkanocny, znany powszechnie jako Lany Poniedziałek, wypada w 2026 roku 6 kwietnia. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, kojarzony zarówno z religijnym charakterem świąt, jak i ludową tradycją oblewania się wodą.