Kalendarz Wielkanocy 2026. Kiedy święcimy pokarmy? Kiedy wypada Wielka Sobota i Lany Poniedziałek?

Wielkanoc to czas o dużym znaczeniu, który wymaga odpowiedniego planowania ze względu na swoje liczne aspekty.

W 2026 roku kluczowe wydarzenia związane z tym okresem przypadają na początek kwietnia, obejmując szereg istotnych dni.

Tradycje związane z przygotowaniem do świąt oraz ich celebrowaniem mają swoje stałe miejsce w kalendarzu.

Znajomość tych terminów z wyprzedzeniem jest kluczowa dla komfortowego zorganizowania czasu wolnego i wszelkich aktywności świątecznych.

Święcenie pokarmów tradycyjnie odbywa się w Wielką Sobotę, która w 2026 roku wypada 4 kwietnia. To właśnie tego dnia wierni udają się do kościołów z koszyczkami wielkanocnymi, wypełnionymi m.in. jajkami, chlebem, wędliną, solą i barankiem. Godziny święcenia pokarmów ustalane są indywidualnie przez parafie, najczęściej od rana do wczesnego popołudnia.

Warto zapamiętać te daty już teraz.

Wielka Sobota i Wielkanoc - co warto wiedzieć?

Wielka Sobota to dzień ciszy i oczekiwania, a zarazem intensywnych przygotowań do świąt. To wtedy kończy się sprzątanie, gotowanie i dekorowanie stołów. Wieczorem, po zmroku, w wielu kościołach odprawiana jest uroczysta liturgia Wigilii Paschalnej, uznawana za najważniejszą celebrację w całym roku liturgicznym.

Wielkanoc, to dzień radosnego świętowania Zmartwychwstania. Tradycyjnie rozpoczyna ją poranna rezurekcja, po której rodziny zasiadają do śniadania wielkanocnego.

Wielkanoc 2026 - najważniejsze daty

W 2026 roku Wielkanoc przypada stosunkowo wcześnie, bo już na początku kwietnia. Oto pełny kalendarz wydarzeń:

29 marca 2026 (niedziela) – Niedziela Palmowa

2 kwietnia 2026 (czwartek) – Wielki Czwartek

3 kwietnia 2026 (piątek) – Wielki Piątek

4 kwietnia 2026 (sobota) – Wielka Sobota

5 kwietnia 2026 (niedziela) – Wielkanoc

6 kwietnia 2026 (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny (Lany Poniedziałek)

Lany Poniedziałek 2026

Poniedziałek Wielkanocny, znany powszechnie jako Lany Poniedziałek, wypada w 2026 roku 6 kwietnia. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, kojarzony zarówno z religijnym charakterem świąt, jak i ludową tradycją oblewania się wodą.