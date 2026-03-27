Lany Poniedziałek 2026. Czy można dostać mandat za oblanie wodą w śmigus-dyngus?

Lany Poniedziałek to tradycja, która budzi pytania o granice dopuszczalnej zabawy w kontekście obowiązujących przepisów.

Mimo radosnego charakteru, niektóre zachowania związane z tą tradycją mogą prowadzić do konsekwencji prawnych.

Wysokość ewentualnych kar zależy od okoliczności i rodzaju naruszenia, które może dotyczyć porządku publicznego lub mienia.

Kluczowe jest świętowanie w sposób, który szanuje wolę innych i nie narusza ich bezpieczeństwa ani własności.

Najbezpieczniej obchodzić śmigus-dyngus w gronie osób, które same chcą w nim uczestniczyć. Oblewanie wodą w domu, na podwórku czy wśród znajomych zazwyczaj nie budzi zastrzeżeń. Problem pojawia się wtedy, gdy zabawa przenosi się do przestrzeni publicznej i dotyka przypadkowych przechodniów.

Czy za oblanie wodą w Lany Poniedziałek można dostać mandat?

Choć Lany Poniedziałek jest głęboko zakorzeniony w tradycji, nie oznacza to, że w tym dniu nie obowiązują przepisy prawa. Kluczowe znaczenie ma tu zdrowy rozsądek i sposób, w jaki oblewanie wodą się odbywa. Prawo nie zabrania samej tradycji, ale zabrania zachowań, które mogą naruszać porządek publiczny, bezpieczeństwo lub czyjąś nietykalność.

Mandat można otrzymać m.in. wtedy, gdy:

oblewamy wodą osoby postronne, które nie chcą brać udziału w zabawie,

doprowadzimy do zniszczenia mienia, np. zalejemy telefon, ubranie lub wnętrze pojazdu,

zachowanie zostanie uznane za zakłócanie porządku publicznego,

oblewanie przybierze formę nękania lub agresji.

W takich przypadkach policja lub straż miejska może nałożyć mandat, a w skrajnych sytuacjach sprawa może trafić do sądu.

Lany Poniedziałek - mandat

Wysokość mandatu zależy od okoliczności i kwalifikacji wykroczenia. Najczęściej stosowane są przepisy dotyczące zakłócania spokoju lub porządku publicznego, za co grozi kara grzywny. Jeśli dojdzie do zniszczenia cudzej własności, sprawca może zostać zobowiązany także do pokrycia strat finansowych. Warto pamiętać, że tłumaczenie się tradycją nie zawsze będzie wystarczające. Zwłaszcza gdy ktoś wyraźnie sprzeciwia się takiej zabawie.

