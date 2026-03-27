TVP pokaże serial o mężczyźnie, który wstał z grobu. Rzadko zdarzają się tak skrajne oceny

Telewizja Polska emituje obecnie kryminał "Glina. Nowy rozdział", czyli powrót kultowego serialu z początku lat dwutysięcznych, za którego powstanie odpowiada serwis SkyShowtime. Emisja dobiegnie końca pod koniec kwietnia i wtedy miejsce "Gliny" zajmie "Powrót" - serial Canal+ stworzony przez reżysera Adriana Panka ("Otwórz oczy") i scenarzystę Krzysztofa Raka, mającego w dorobku tak uznane filmy jak "Bogowie" czy "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej".

"Powrót" - czarna komedia na antenie TVP1

"Powrót" opowiada o losach Jana Starosteckiego (w tej roli gwiazdor "1670" Bartłomiej Topa), mężczyzny wiodącego życie pełne rutyny i niedopowiedzianych żalów, który nagle dostaje zawału. Niespodziewana śmierć to jednak wcale nie koniec, a nowy początek - Jan wraca bowiem do żywych i ani trochę nie rozumie, czym zasłużył na tę drugą szasnę.

Po cudownym zmartwychwstaniu, ku swemu rozżaleniu, odkrywa, że świat świetnie poradził sobie bez niego. Żona Agata (Magdalena Walach) uporządkowała życie po swojemu, pozbywając się jego rzeczy i emocjonalnych resztek ich małżeństwa, a znajomi zdają się traktować jego nieobecność jak drobną niedogodność, o której łatwo zapomnieć.

Zdezorientowany i zraniony, Jan decyduje się ujawnić tylko jednej osobie - wiernemu przyjacielowi Kostkowi (Wojciech Mecwaldowski). Razem próbują zrozumieć, skąd wzięło się to niecodzienne "zmartwychwstanie" i co Jan ma z nim teraz zrobić. Ich rozmowy i działania prowadzą do serii nieoczywistych, czasem absurdalnych sytuacji, które zderzają bohatera z prawdą o sobie i o relacjach, które zaniedbał.

Najpopularniejsze polskie seriale ostatnich lat – jak dobrze je znasz? Pytanie 1 z 10 “Informacja zwrotna” to adaptacja książki autorstwa… Remigiusza Mroza Harlana Cobena Jakuba Żulczyka Szczepana Twardocha Następne pytanie

Serial, który podzielił krytyków

"Powrót" balansuje pomiędzy komedią a goryczą, pokazując, że "prawdziwy przełom często pojawia się dopiero wtedy, gdy pozornie stracimy wszystko". W obsadzie znaleźli się:

Jan Starostecki - Bartłomiej Topa,

Kostek (przyjaciel Jana) - Wojciech Mecwaldowski,

Agata Starostecka (żona Jana) - Magdalena Walach,

Malwina - Maria Dębska,

Zoja Starostecka (córka Jana i Agaty) - Zuzanna Mikołajczyk.

Gdy "Powrót" debiutował przed czterema laty, reakcje widzów były w gruncie rzeczy spójne - serial nie jest szczególnie dobry, ale do porażki też mu daleko. Bardziej skrajni w swych opiniach byli krytycy, u których oceny wahały się od zaledwie 3/10 do aż 8/10.

"Powrót" - ile odcinków liczy serial?

"Powrót" to sześcioodcinkowy miniserial (nigdy nie doczekał się drugiego sezonu), którego emisja na antenie TVP1 ruszy w piątek 24 kwietnia, o godz. 20:30.