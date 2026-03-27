Rozwód Kamy i Marcina w "M jak miłość" przesądzony? Rozmowa z teściową przepełni czarę goryczy

Aleksandra wtrąci się w sprawy Kamy i Marcina w 1923. odcinku "M jak miłość"

W 1923. odsłonie "M jak miłość" Aleksandra podejmie próbę zjednoczenia Kamy i Marcina. Mimo że sama niedawno zakończyła relację z wujem Kamy, Erwinem (w tej roli Andrzej Dopierała), nie powstrzyma się przed udzielaniem rad życiowych swojej synowej. Chodakowska uzna, że sytuacja młodych diametralnie różni się od jej własnych doświadczeń.

Starsza z rodu Chodakowskich postanowi interweniować, spotykając Kamę przed jej nowym salonem fryzjerskim. Warto przypomnieć, że lokal ten przygotowywał pod nieobecność żony sam Marcin. To właśnie w tym miejscu Aleksandra zainicjuje poważną rozmowę.

Teściowa nie przekona Kamy w 1923. odcinku "M jak miłość"

Jak donosi portal swiatseriali.interia.pl, w 1923. odcinku "M jak miłość" Aleksandra zrobi wszystko, by namówić Kamę do ratowania małżeństwa. Kobieta odwoła się do głębokich uczuć synowej, licząc na to, że w ten sposób skłoni ją do zmiany zdania i dania Marcinowi jeszcze jednej szansy.

16

- Przecież ty i Marcin tak bardzo się kochacie... Jesteście dla siebie stworzeni! Nie... To się nie może tak skończyć! Zastanówcie się wspólnie, porozmawiajcie... I proszę cię, daj mu szansę... - poprosi ją Aleksandra.

Kama pozostanie jednak głucha na błagania teściowej. Kobieta stanowczo podkreśli, że wina leży wyłącznie po stronie Marcina. Wielokrotnie dawała mu szanse na poprawę, jednak detektyw za każdym razem je marnował, odmawiając porzucenia niebezpiecznej pracy. Z tego powodu żona Chodakowskiego uzna, że wybaczenie jest absolutnie niemożliwe.

- Mamo, dałam - i to niejedną - ale Marcin z nich nie skorzystał! I w tym wszystkim tak naprawdę nie chodzi o mnie i o moje emocje, lęki... tylko o Marcina, o jego bezpieczeństwo, jego zdrowie... jego życie! - Kama postawi sprawę jasno.

Kama zażąda rozwodu od Marcina w 1923. odcinku "M jak miłość"

Interwencja Aleksandry w 1923. odcinku "M jak miłość" przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego. Bezpośrednio po tej rozmowie Kama podejmie drastyczną decyzję i wyśle mężowi wiadomość z żądaniem rozwodu. Paradoksalnie, to właśnie słowa teściowej uświadomią jej, że dalsze trwanie w tym związku mija się z celem i należy go ostatecznie zakończyć.

Matka Marcina będzie miała powody do wyrzutów sumienia, gdyż, choć w dobrej wierze, walnie przyczyni się do ostatecznego rozpadu małżeństwa swojego syna.