Spis treści
W poprzednim odcinku „Złotego chłopaka” (256) Kazim postanowił poznać prawdę na temat pochodzenia Abidina. Seyran zgodziła się zamieszkać z mężem w domu jego matki i chciała to wykorzystać przeciwko niemu. Diyar zerwała z Feritem i tłumaczyła swojej babci, że bała się, iż nie będzie chciał się z nią ożenić, dlatego wolała odejść. Ferit był zły i zraniony tym zerwaniem. Sinan potajemnie planował definitywnie zamknąć temat wynajętego domu, a w rezydencji Ayla od pierwszych chwil subtelnie pokazywała Seyran, że to ona ustala zasady i kontroluje syna.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 257
Sinan dowiaduje się, że Seyran oglądała ich przyszły dom z Feritem. Atak złości kończy się pobiciem pośrednika. Kazim z rodziną składają niezapowiedzianą wizytę w domu Ayli. Matka dowiaduje się o problemach Sinana i postanawia zwiększyć synowi dawki leków. Diyar ostatecznie zrywa z Feritem, przyznając, że nie chce być kobietą żyjącą w cieniu jego uczuć do Seyran.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 27 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 257. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet