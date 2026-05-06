Głośny kryminał Netflixa wraca z 2. sezonem. W roli głównej gwiazda "Wednesday"

"Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" (ang. "A Good Girl's Guide to Murder") to adaptacja popularnej serii powieści kryminalnych autorstwa Holly Jackson. Serial Netflixa, w którym główną rolę kreuje znana z roli Enid w "Wednesday" Emma Myers, może nie powalił widzów i krytyków (w serwisie Rotten Tomatoes wyszarpał 83% pozytywnych not od krytyków i 68% od widzów, w polskim Filmwebie ma zaś oceny 5.5 - krytycy i 6.3 - widzowie), ale na oglądalność narzekać nie mógł. Teraz czas na drugi sezon.

"Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" - co się wydarzy w 2. sezonie?

W oficjalnym opisie fabuły nowych odcinków czytamy: Po rozwiązaniu sprawy Andie Bell Pip (Emma Myers) jest zdeterminowana, aby zażegnać jej konsekwencje - i trzymać się z dala od kolejnych śledztw. Jednak gdy zbliża się proces Maxa Hastingsa (Henry Ashton), brat Connora (Jude Morgan-Collie), Jamie (Eden H Davies), nagle znika, a Pip rozpoczyna wyścig z czasem, aby go odnaleźć.

W swoich rolach powracają Emma Myers, Henry Ashton ("Rycerz Siedmiu Królestw"), Jude Morgan-Collie ("Here We Go"), Eden H Davies ("Powiedz mi wszystko") i Asha Banks ("Moja wina: Londyn"), a do obsady w drugim sezonie dołączyli m.in. Misia Butler ("Kaos"), Jack Rowan ("Strefa gangsterów"), Anna Brindle ("The Outs"), Peter Sullivan ("W 80 dni dookoła świata"), Freddie Thorp ("Przeznaczenie: Saga Winx"), Lu Corfield ("Clink") oraz Stephanie Street ("Joan").

"Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" - kiedy premiera 2. sezonu w Netflixie?

Za powstanie serialu odpowiadają Poppy Cogan i autorka literackiego pierwowzoru, Holly Jackson. Drugi sezon "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki" liczy sześć odcinków i zadebiutuje w Netflixie 27 maja.

