Złoty chłopak, odcinek 254: Ayla wymyśla okrutny plan, aby rozdzielić Seryan i Sinana

Joanna Dembek
2026-03-22 18:00

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów, które zaskoczą niejednego widza tureckiego hitu! Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego 254. epizodu i daj się zabrać w podróż pełną dramatu i intryg.

W poprzednim odcinku "Złotego chłopaka" (253) Seyran stanowczo odrzuciła propozycję współpracy z firmą Korhanów. W restauracji zorganizowała rodzinne spotkanie i ogłosiła, że poślubiła Sinana. Dzięki pomocy Diyara Feritowi udało się porozmawiać z Seyran na osobności. Suna miała pretensje do Abidina, gdy odkryła, że pośredniczył między Feritem a Seyran. Obawiała się, że zacieśnienie relacji byłych małżonków wywoła chaos.

Polacy nie byli gotowi na tak odważny serial? Mateusz Damięcki o "Piekle kobiet" | WYWIAD ESKA

"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 254

Esme zwierza się Kazimowi, że Ayla ją odwiedziła i stwierdziła, że Seyran nie jest godna jej syna. Kazim obiecuje się z nią rozprawić. A Ayla wciąż knuje, jak rozdzielić Seyran i Sinana. Udaje chorą, żeby zatrzymać syna w domu. Ferit pomaga Seyran znaleźć dom, w którym dziewczyna zamieszka z mężem. Ale robią to w tajemnicy przed Sinanem. Dziadek Diyar nie akceptuje jej związku z Feritem. Sinan boi się zostawić matkę samą w domu.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 24 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 254. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
