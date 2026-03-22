Złoty chłopak, odcinek 254: Ayla wymyśla okrutny plan, aby rozdzielić Seryan i Sinana

W poprzednim odcinku "Złotego chłopaka" (253) Seyran stanowczo odrzuciła propozycję współpracy z firmą Korhanów. W restauracji zorganizowała rodzinne spotkanie i ogłosiła, że poślubiła Sinana. Dzięki pomocy Diyara Feritowi udało się porozmawiać z Seyran na osobności. Suna miała pretensje do Abidina, gdy odkryła, że pośredniczył między Feritem a Seyran. Obawiała się, że zacieśnienie relacji byłych małżonków wywoła chaos.
"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 254
Esme zwierza się Kazimowi, że Ayla ją odwiedziła i stwierdziła, że Seyran nie jest godna jej syna. Kazim obiecuje się z nią rozprawić. A Ayla wciąż knuje, jak rozdzielić Seyran i Sinana. Udaje chorą, żeby zatrzymać syna w domu. Ferit pomaga Seyran znaleźć dom, w którym dziewczyna zamieszka z mężem. Ale robią to w tajemnicy przed Sinanem. Dziadek Diyar nie akceptuje jej związku z Feritem. Sinan boi się zostawić matkę samą w domu.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 24 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 254. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet