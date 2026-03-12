Złoty chłopak, odcinek 250: Suna okłamuje Abidina tuż po ślubie! Ta wiadomość może zniszczyć jej małżeństwo

W poprzednim odcinku (249) Ferit przyszedł na ślub Suny i Abidina i od razu spotkał Seyran. Zobaczył ją w ramionach Sinana i wyszedł. Poszedł się napić, choć obiecał Diyar, że już nigdy nie będzie pił. Dziewczyna w końcu przyjechała po nieprzytomnego Ferita. W hotelu, w którym Suna i Abidin spędzali noc poślubną, pojawił się Sevki, który szantażował Sunę i żądał pieniędzy. Rodzina Korhanów martwiła się, że Ferit nie zdąży zaprojektować nowej kolekcji na czas i przez to stracą inwestorów.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 250

Suna nic nie mówi Abidinowi o szantażu - ukrywa to przed ukochanym, co może mieć przykre konsekwencje. Esme rozmawia z Seyran o jej związku z Sinanem. Martwi się o córkę. Za to matka Sinana nie zgadza się na jego związek z Seyran. Za wszelką cenę chce ich rozdzielić. Diyar jest zła i wyrzuca Ferita z domu. Chłopak próbuje projektować nową kolekcję, ale nie ma pomysłów. W rodzinie Korhanów zaostrzają się konflikty. Za to Betul, ukochana Orhana, która jest w ciąży, trafia do szpitala z powodu krwawienia.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę 18 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 250. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet