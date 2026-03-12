Złoty chłopak, odcinek 250: Suna okłamuje Abidina tuż po ślubie! Ta wiadomość może zniszczyć jej małżeństwo

Joanna Dembek
2026-03-12 12:42

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów, które zaskoczą niejednego widza tureckiego hitu! Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego 250. epizodu i daj się zabrać w podróż pełną dramatu i intryg.

W poprzednim odcinku (249) Ferit przyszedł na ślub Suny i Abidina i od razu spotkał Seyran. Zobaczył ją w ramionach Sinana i wyszedł. Poszedł się napić, choć obiecał Diyar, że już nigdy nie będzie pił. Dziewczyna w końcu przyjechała po nieprzytomnego Ferita. W hotelu, w którym Suna i Abidin spędzali noc poślubną, pojawił się Sevki, który szantażował Sunę i żądał pieniędzy. Rodzina Korhanów martwiła się, że Ferit nie zdąży zaprojektować nowej kolekcji na czas i przez to stracą inwestorów.

"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 250

Suna nic nie mówi Abidinowi o szantażu - ukrywa to przed ukochanym, co może mieć przykre konsekwencje. Esme rozmawia z Seyran o jej związku z Sinanem. Martwi się o córkę. Za to matka Sinana nie zgadza się na jego związek z Seyran. Za wszelką cenę chce ich rozdzielić. Diyar jest zła i wyrzuca Ferita z domu. Chłopak próbuje projektować nową kolekcję, ale nie ma pomysłów. W rodzinie Korhanów zaostrzają się konflikty. Za to Betul, ukochana Orhana, która jest w ciąży, trafia do szpitala z powodu krwawienia.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę 18 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 250. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
