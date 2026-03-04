W poprzednim odcinku (245) Seyran straciła przytomność. Akcja przeniosła się dwa lata do przodu, a widzowie poznali pewniejszą siebie bohaterkę, gotową na nowy etap życia. Seyran wróciła do Stambułu. Podczas ślubu Suny i Abidina oświadczyła się Sinanowi. Tymczasem Ferit próbował ułożyć życie z Diyar. Rodzinę Korhanów zszokowało ogłoszenie Orhana o ślubie z kochanką w ciąży, co wywołało kolejne napięcia.

„Złoty chłopak – streszczenie odcinka 246

Sinan zatrzymuje samochód przed osiedlem, a Seyran i Suna zauważają czekającego ojca, Kazima, który nieproszony próbuje zbliżyć się do córki. Seyran stanowczo stawia granice, a ojciec, mimo teatralnego udawania bólu, zostaje odparty. Dziewczyny czują ulgę, a Esme podziwia odwagę Seyran. W międzyczasie Ferit odwiedza matkę i wyjawia, że jego ojciec spodziewa się dziecka z sekretarką Betül, a on sam zmaga się z myślą o ślubie Seyran i nadchodzącym spotkaniu z nią. Tymczasem Seyran przygotowuje się do własnego ślubu, zachowując niezależność i zdecydowanie. Betül wraz z matką planują wykorzystać narodziny dziecka, by odwrócić uwagę Orhana od Ferita, podczas gdy Orhan wchodzi do domu przekonany, że to mieszkanie Betül.

Dziś rano zjawił się w rezydencji z tą swoją sekretarką, Betül. Podejrzewałem, że coś ich łączy, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, że sprawy zaszły aż tak daleko. Spodziewają się dziecka. Dlatego postanowił się z nią ożenić

- wyznał Ferit swojej matce.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek 12 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 246. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet