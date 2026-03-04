La promesa, odcinek 345: Candela zniknęła! Simona podejrzewa romans z don Carlosem!

Joanna Dembek
2026-03-04 14:09

„La promesa – pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym pokojówka Jana desperacko dąży do odkrycia prawdy o śmierci matki. W murach luksusowej posiadłości z początku XX wieku zemsta przeplata się z niebezpiecznymi intrygami arystokracji. Kolejne emocje czekają na widzów już 10 marca w 345. odcinku.

W poprzednim odcinku (344) W poprzednim odcinku Catalina domagała się od Pelaya, by odsunięto Jerónima od interesów. W pałacu trwały przygotowania do polowania. Podczas bankietu Curro miał zostać przedstawiony jako baron Linaja. Alonso uzyskał zgodę Dworu na współpracę z Cavendishem. Cruz i Lorenzo spiskowali przeciwko Curro, a Simona tęskniła za Candelą.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 345. odcinek zostanie wyemitowany w wtorek, 10 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 345

Markizowie udzielają zgody na ślub Feliciana i Teresy. Petra wciąż ukrywa przed Cruz, że Feliciano jest jej synem. Lorenzo planuje zemstę za kradzież zegarka i chce poróżnić Pelaya z jego lokajem. Catalina, Manuel i Martina próbują przekonać Cruz, by pozwoliła Maríi wrócić do pracy. Simona podejrzewa, że Candela wyjechała do Gijón za don Carlosem.

