Przełom w "Na dobre i na złe". Konica oświadczy się Agacie dla dobra dziecka

Emisja 986. odcinka "Na dobre i na złe". Kiedy oglądać losy Agaty i Rafała?

W zaplanowanym na środę, 25 marca 2026 roku, odcinku produkcji Agata nie uda się do placówki opiekuńczej w pojedynkę. Tym razem towarzyszyć jej będzie Rafał, dotrzymując tym samym słowa danego wcześniej dziewczynce. Mania, która po swoich urodzinach otrzymała wymarzony telefon i skontaktowała się z lekarką, doczeka się realizacji kolejnej obietnicy. Woźnicka przedstawi jej swojego partnera, który wkrótce zmieni swój status na oficjalnego narzeczonego.

Obecność pary sprawi, że apetyt dziewczynki na posiadanie prawdziwego domu znacznie wzrośnie. Dziecko zacznie wprost błagać Agatę o zabranie jej z ośrodka, co będzie dla lekarki niezwykle poruszającym momentem. Nadzieje Mani zostaną dodatkowo podsycone przez postawę Rafała, który również deklarował chęć stworzenia jej bezpiecznej przystani, co da podopiecznej wiarę w stałą opiekę u boku Woźnickiej.

Trudności adopcyjne w "Na dobre i na złe". Dyrektorka stawia sprawę jasno

Niestety, entuzjazm bohaterów zostanie szybko ostudzony przez biurokratyczną rzeczywistość. W 986. odcinku dyrektorka placówki wyjaśni lekarce, że procedura adopcyjna w przypadku samotnej kobiety jest niezwykle skomplikowana i trudna do sfinalizowania. Priorytetem dla ośrodka są bowiem pełne małżeństwa, gwarantujące dziecku obecność zarówno matki, jak i ojca.

Formalny status Agaty nie odzwierciedla jednak jej faktycznej sytuacji życiowej, gdyż tworzy ona szczęśliwy związek z Konicą. Problemy proceduralne staną się dla lekarza ostatecznym impulsem do działania. Mężczyzna uzna, że to idealny moment na sformalizowanie relacji, co nie tylko będzie zgodne z jego uczuciami, ale również pozwoli ominąć przeszkody stojące na drodze do adopcji dziewczynki.

Zaręczyny przed szpitalem w Leśnej Górze. Rafał Konica zaskoczy ukochaną

Scenarzyści przygotowali dla widzów romantyczną scenę przed wejściem do szpitala w Leśnej Górze. To właśnie tam Rafał przyklęknie na jedno kolano, wyjmując czerwone pudełeczko z pierścionkiem zaręczynowym. Choć Woźnicka będzie całkowicie zaskoczona tym gestem, bez wahania przyjmie oświadczyny ukochanego, zgadzając się zostać jego żoną.

Świeżo upieczona narzeczona rzuci się w ramiona Konicy, nie kryjąc ogromnego wzruszenia. Decyzja o ślubie ma w tym przypadku podwójne znaczenie, ponieważ diametralnie zwiększa szanse na szybką adopcję Mani, do której Rafał od początku zachęcał partnerkę. Mężczyzna w pełni zaakceptował wybór Agaty, a zaręczyny sprawią, że nic już nie stanie na przeszkodzie do stworzenia przez nich pełnej rodziny.

