"Złoty chłopak" dobiegł końca. Wiemy, jak zakończyła się historia Seyran i Ferita

Polscy widzowie poznali "Złotego chłopaka" w sierpniu 2023 roku, kiedy rozpoczęła się jego emisja na antenie Telewizji Polskiej. Skomplikowana relacja Seyran i Ferita szybko zyskała sporo sympatyków, którzy śledzili wszystkie odcinki produkcji i liczyli na to, że ulubieni bohaterowie będą w końcu razem. Jak na razie w Polsce pokazane zostały dwa sezony, które zakończyły się niezwykle dramatycznie. W finale pierwszego Ferit został postrzelony i walczył o życie, z kolei druga odsłona "Złotego chłopaka" zakończyła się dramatycznym omdleniem Seyran. To właśnie wtedy Ferit dowiedział się, że jego ukochana jest śmiertelnie chora. Trzeci sezon serialu miał w Turcji premierę we wrześniu 2024 roku. Trzeba przyznać, że w nowych odcinkach również nie brakowało emocji...

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

“Złoty chłopak” - jak kończy się turecki serial?

Już na początku trzeciego sezonu następuje kilkuletni przeskok czasowy, a widzowie dowiadują się, że Seyran i Ferit nie są już razem, są w związkach z kimś nowym. W kolejnych tygodniach tureccy widzowie śledzili kolejne perypetie bohaterów. Zakochani nie mogli o sobie zapomnieć i mimo przeciwności losu dali sobie kolejną szansę. W ostatnich odcinkach serialu działo się naprawdę sporo. Seyran i Ferit wzięli ślub i zapragnęli zostać rodzicami. Zaadoptowali Teşko, uroczego chłopca z sierocińca, doczekali się również córeczki Duru, którą Seyran urodziła w finałowym odcinku. Ich historia doczekała się szczęśliwego zakończenia, a to coś, na co czekali wszyscy fani tureckiej produkcji. Kiedy finałowy sezon zostanie pokazany w Polsce? Tego jak na razie nie wiadomo, ale miejmy nadzieję, że nowe odcinki zadebiutują na antenie Telewizji Polskiej jeszcze w 2025 roku.