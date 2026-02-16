Łyżwiarstwo figurowe Mediolan 2026. Polska para sportowa z rekordem – co to oznacza dla finału?

Polski duet łyżwiarzy figurowych poprawił rekord życiowy

Julia Szczecinina i Michał Woźniak, reprezentanci Polski w łyżwiarstwie figurowym, zaprezentowali program krótki na wysokim poziomie podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie. Ich występ charakteryzował się bezbłędnym wykonaniem wszystkich elementów. Uzyskali oni 65,23 punktu, co stanowi ich nowy rekord życiowy.

Ten rezultat jest o pięć punktów lepszy od osiągniętego przez nich występu w konkursie drużynowym. Dzięki temu wynikowi, polska para zajęła 15. miejsce po programie krótkim i tym samym awansowała do programu dowolnego. Finałowa rywalizacja zaplanowana jest na poniedziałkowy wieczór.

Jak wypadli rywale Polski w łyżwiarstwie figurowym?

Po programie krótkim par sportowych, pierwsze miejsce zajmują Minerva Fabienne Hase i Nikita Volodin z Niemiec, zdobywając 80,01 punktu. Na drugiej pozycji uplasowali się reprezentanci Gruzji, Łuka Bieruława i Anastasija Mietiołkina, z wynikiem 75,46 punktu. Podium zamyka kanadyjska para Lia Pereira i Trennt Michaud, którzy uzyskali 76,40 punktu za swój występ.

Do programu dowolnego zakwalifikowało się łącznie 16 par spośród 19, które przystąpiły do programu krótkiego. Dla Michała Woźniaka jest to debiut na zimowych igrzyskach olimpijskich. Julia Szczecinina, pochodząca z Rosji, miała wystąpić na igrzyskach w Pekinie w 2022 roku jako reprezentantka Węgier, jednak pozytywny test na COVID-19 partnera uniemożliwił start. Polska para w finale wystąpi jako druga, o godzinie 20:00.

