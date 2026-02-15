Panna młoda, odcinek 28: wizyta Deryi u Mukadder zamienia się w burzliwą konfrontację

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" dostarczyły widzom sporej dawki emocji i intryg, skupiając się na relacjach wokół Hancer. Beyza nie kryła swojego gniewu wobec Mukadder, zarzucając jej zbytnią uległość w sprawie dziewczyny. Z kolei Sinem, w zaskakującym geście, postanowiła się z nią zaprzyjaźnić, podczas gdy Yasemin i Engin również złożyli Hancer wizytę. Na froncie intryg nie próżnowała Beyza, która posunęła się do manipulacji i zasymulowała upadek, udając kontuzję nogi. Napięcie wyraźnie wzrosło, pozostaje więc pytanie, jakie konsekwencje przyniosą ostatnie knowania i sojusze.
"Panna młoda" odc. 28 - streszczenie
W najnowszym odcinku serialu Hancer doznaje drobnego urazu, kalecząc się w palec, co staje się pretekstem do kolejnej interakcji z Cihanem. Mężczyzna troskliwie opatruje jej ranę, co może sugerować chwilowe ocieplenie ich relacji. W tym samym czasie w rezydencji pojawia się Derya, która przyjechała po kartę płatniczą, ale postanawia również odwiedzić Mukadder. Niestety, ta konfrontacja jest daleka od spokojnej i prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakby tego było mało, między Hancer a Cihanem ponownie dochodzi do spięcia, co dowodzi, że w ich świecie spokój jest towarem deficytowym.
"Panna młoda" odc. 28 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani tureckich seriali z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w "Pannie młodej", a nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Widzowie, którzy chcą być na bieżąco z losami Hancer i Cihana, powinni zarezerwować sobie czas w przyszłym tygodniu. Nowe perypetie bohaterów będzie można śledzić w telewizji publicznej. Premierowa emisja 28. odcinka serialu "Panna młoda" zaplanowana jest na sobotę, 21 lutego 2026, o godzinie 17:20 na kanale TVP2.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
Turecki serial "Panna młoda" to poruszająca opowieść o miłości, która rodzi się wbrew wszelkim przeciwnościom i intrygom. Historia Hancer, sieroty zmuszonej do zaaranżowanego małżeństwa, oraz Cihana, dziedzica fortuny, wciąga od pierwszych minut. Widzowie z zapartym tchem śledzą, jak z układu opartego na konieczności rodzi się prawdziwe uczucie, któremu na drodze stają liczne przeszkody. Ta pełna emocji produkcja podbiła serca polskiej publiczności, a jej sukces to także zasługa znakomitej obsady. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Cenay Türksever (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)