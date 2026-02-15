Panna młoda, odcinek 28: wizyta Deryi u Mukadder zamienia się w burzliwą konfrontację

Przed nami 28 odcinek serialu „Panna młoda”, w którym emocje ponownie sięgną zenitu! Chwila bliskości między Cihanem a Hancer, spowodowana drobnym wypadkiem, szybko przerodzi się w kolejne nieporozumienie. To jednak nic w porównaniu z napięciem, jakie zapanuje w rezydencji po wizycie Deryi i jej ostrej konfrontacji z Mukadder. Szykujcie się na odcinek pełen zwrotów akcji!

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" dostarczyły widzom sporej dawki emocji i intryg, skupiając się na relacjach wokół Hancer. Beyza nie kryła swojego gniewu wobec Mukadder, zarzucając jej zbytnią uległość w sprawie dziewczyny. Z kolei Sinem, w zaskakującym geście, postanowiła się z nią zaprzyjaźnić, podczas gdy Yasemin i Engin również złożyli Hancer wizytę. Na froncie intryg nie próżnowała Beyza, która posunęła się do manipulacji i zasymulowała upadek, udając kontuzję nogi. Napięcie wyraźnie wzrosło, pozostaje więc pytanie, jakie konsekwencje przyniosą ostatnie knowania i sojusze.

"Panna młoda" odc. 28 - streszczenie

W najnowszym odcinku serialu Hancer doznaje drobnego urazu, kalecząc się w palec, co staje się pretekstem do kolejnej interakcji z Cihanem. Mężczyzna troskliwie opatruje jej ranę, co może sugerować chwilowe ocieplenie ich relacji. W tym samym czasie w rezydencji pojawia się Derya, która przyjechała po kartę płatniczą, ale postanawia również odwiedzić Mukadder. Niestety, ta konfrontacja jest daleka od spokojnej i prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakby tego było mało, między Hancer a Cihanem ponownie dochodzi do spięcia, co dowodzi, że w ich świecie spokój jest towarem deficytowym.

"Panna młoda" odc. 28 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckich seriali z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w "Pannie młodej", a nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Widzowie, którzy chcą być na bieżąco z losami Hancer i Cihana, powinni zarezerwować sobie czas w przyszłym tygodniu. Nowe perypetie bohaterów będzie można śledzić w telewizji publicznej. Premierowa emisja 28. odcinka serialu "Panna młoda" zaplanowana jest na sobotę, 21 lutego 2026, o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Turecki serial "Panna młoda" to poruszająca opowieść o miłości, która rodzi się wbrew wszelkim przeciwnościom i intrygom. Historia Hancer, sieroty zmuszonej do zaaranżowanego małżeństwa, oraz Cihana, dziedzica fortuny, wciąga od pierwszych minut. Widzowie z zapartym tchem śledzą, jak z układu opartego na konieczności rodzi się prawdziwe uczucie, któremu na drodze stają liczne przeszkody. Ta pełna emocji produkcja podbiła serca polskiej publiczności, a jej sukces to także zasługa znakomitej obsady. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Cenay Türksever (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
