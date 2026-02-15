Panna młoda, odcinek 28: wizyta Deryi u Mukadder zamienia się w burzliwą konfrontację

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" dostarczyły widzom sporej dawki emocji i intryg, skupiając się na relacjach wokół Hancer. Beyza nie kryła swojego gniewu wobec Mukadder, zarzucając jej zbytnią uległość w sprawie dziewczyny. Z kolei Sinem, w zaskakującym geście, postanowiła się z nią zaprzyjaźnić, podczas gdy Yasemin i Engin również złożyli Hancer wizytę. Na froncie intryg nie próżnowała Beyza, która posunęła się do manipulacji i zasymulowała upadek, udając kontuzję nogi. Napięcie wyraźnie wzrosło, pozostaje więc pytanie, jakie konsekwencje przyniosą ostatnie knowania i sojusze.

"Panna młoda" odc. 28 - streszczenie

W najnowszym odcinku serialu Hancer doznaje drobnego urazu, kalecząc się w palec, co staje się pretekstem do kolejnej interakcji z Cihanem. Mężczyzna troskliwie opatruje jej ranę, co może sugerować chwilowe ocieplenie ich relacji. W tym samym czasie w rezydencji pojawia się Derya, która przyjechała po kartę płatniczą, ale postanawia również odwiedzić Mukadder. Niestety, ta konfrontacja jest daleka od spokojnej i prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakby tego było mało, między Hancer a Cihanem ponownie dochodzi do spięcia, co dowodzi, że w ich świecie spokój jest towarem deficytowym.

"Panna młoda" odc. 28 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckich seriali z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w "Pannie młodej", a nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Widzowie, którzy chcą być na bieżąco z losami Hancer i Cihana, powinni zarezerwować sobie czas w przyszłym tygodniu. Nowe perypetie bohaterów będzie można śledzić w telewizji publicznej. Premierowa emisja 28. odcinka serialu "Panna młoda" zaplanowana jest na sobotę, 21 lutego 2026, o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Turecki serial "Panna młoda" to poruszająca opowieść o miłości, która rodzi się wbrew wszelkim przeciwnościom i intrygom. Historia Hancer, sieroty zmuszonej do zaaranżowanego małżeństwa, oraz Cihana, dziedzica fortuny, wciąga od pierwszych minut. Widzowie z zapartym tchem śledzą, jak z układu opartego na konieczności rodzi się prawdziwe uczucie, któremu na drodze stają liczne przeszkody. Ta pełna emocji produkcja podbiła serca polskiej publiczności, a jej sukces to także zasługa znakomitej obsady. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Cenay Türksever (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)