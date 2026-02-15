Ekstraklasa: Piast – Lech 0:3. Trener Myśliwiec zaskakuje oceną meczu

Daniel Myśliwiec o porażce Piasta z Lechem 0:3

Szkoleniowiec Piasta Gliwice, Daniel Myśliwiec, po przegranym meczu z Lechem Poznań 0:3 wyraził opinię, że rezultat nie odzwierciedlał w pełni wydarzeń na boisku. Jego zespół, niespełna dwa tygodnie wcześniej pokonał mistrza Polski 1:0. Trener podkreślił, że największą różnicą między tymi dwoma spotkaniami był tylko i wyłącznie wynik, co stanowiło dla niego pewne zaskoczenie. Mimo dotkliwej porażki, Myśliwiec uważa, że nie był to najgorszy występ jego drużyny w obecnej kadencji.

Na początku spotkania gliwiczanie zaprezentowali się bardzo udanie, tworząc trzy dogodne sytuacje po stałych fragmentach gry. Następnie, po błędzie w pressingu, oddali inicjatywę rywalowi, co Lech Poznań bezlitośnie wykorzystał, zdobywając dwie bramki w krótkim odstępie czasu. Myśliwiec docenił kunszt strzelecki piłkarzy Lecha, porównując sytuację do poprzedniego meczu, gdzie Piast wygrał mimo mniejszej liczby okazji.

Jakie cele stawia sobie Piast Gliwice?

Daniel Myśliwiec podkreślił, że piłka bywa niesprawiedliwa, ale mimo to pogratulował Lechowi zwycięstwa. Wyraził jednak duże uznanie dla swoich piłkarzy, którzy mimo przegranej 0:2 na boisku mistrza Polski, nie zwątpili i wierzyli w możliwość odwrócenia losów spotkania. Postawa drużyny była godna pochwały, co napawa trenera optymizmem na przyszłość, pomimo negatywnego wyniku końcowego.

Trener Piasta Gliwice jasno dał do zrozumienia, że główny cel drużyny pozostaje niezmieniony, koncentrując się na walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Zespół postawił sobie za zadanie wygranie siedmiu meczów w tej rundzie, a do tej pory na koncie ma dwa zwycięstwa. Myśliwiec zwrócił uwagę na bardzo wymagający terminarz pierwszych czterech spotkań, gdzie mierzyli się dwukrotnie z wiceliderem i dwukrotnie z mistrzem Polski. Wyniki i prezentacja zespołu w tak trudnym okresie dają powody do optymizmu, mimo że ostatni mecz nie został nagrodzony punktami.

Trener Niels Frederiksen ocenia zwycięstwo Lecha

Szkoleniowiec Lecha Poznań, Niels Frederiksen, cieszył się z drugiego z rzędu zwycięstwa jego zespołu z „zerem z tyłu”. Duńczyk stwierdził, że jego drużyna mogła wygrać wyżej, ale jednocześnie docenił, że rywale z Piasta również stworzyli swoje sytuacje. Zespół Lecha bronił bardzo dobrze, szczególnie po przerwie, co zdaniem trenera w pełni zasłużyło na to zwycięstwo.

Frederiksen zauważył, że Lech powoli odbija się po nieudanym początku sezonu, ale podkreślił konieczność wygrywania w każdym kolejnym spotkaniu. Mimo prowadzenia 2:0, trener nerwowo reagował przy bocznej linii, zwłaszcza w drugiej połowie, z powodu zbyt częstej utraty piłki przez jego zawodników. Jego rolą jest pomagać drużynie i swoim zachowaniem stara się ich pchać do przodu. Lechowi brakowało cierpliwości w rozegraniu, podejmowano ryzykowne rozwiązania i trudne podania, dlatego trener chciał za wszelką cenę uniknąć kontaktowego gola dla Piasta.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.