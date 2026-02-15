Ekstraklasa siatkarek. Jak zakończyło się starcie Pałacu z Budowlanymi?

Dominacja PGE Budowlanych Łódź na boisku

W spotkaniu Ekstraklasy siatkarek Metalkas Pałac Bydgoszcz podejmował PGE Budowlani Łódź. Mecz zakończył się wyraźnym zwycięstwem drużyny gości, co wskazuje na ich zdecydowaną przewagę podczas całego pojedynku. Łodzianki od początku narzuciły swój styl gry, skutecznie punktując i kontrolując przebieg kolejnych setów na wyjeździe.

Drużyna z Bydgoszczy starała się nawiązać walkę, jednak nie zdołała przełamać dominacji rywalek. Poszczególne sety zakończyły się wynikami 20:25, 19:25 oraz 17:25, co potwierdza jednostronny charakter starcia i wysoką formę Budowlanych w tym ligowym meczu. Każda partia była dla Pałacu coraz trudniejsza do wygrania.

Składy drużyn w meczu Ekstraklasy?

W zespole Metalkas Pałac Bydgoszcz na boisku pojawiły się m.in. Victoria Foucher, Marta Łyczakowska, Wiktoria Makarewicz, Pola Nowakowska, Marta Pol oraz Dominika Witowska. Na pozycji libero zagrała Monika Jagła, a w trakcie meczu na parkiet weszły także Gabriela Dębowska, Monika Głodzińska, Emilia Pinczewska i Julia Sobalska. Trener miał do dyspozycji szeroki wachlarz zawodniczek.

Skład PGE Budowlani Łódź prezentował się równie mocno, z Rodicą Buterez, Pauliną Damaske, Alicją Grabką, Joanną Lelonkiewicz, Sasą Planinśec oraz Mają Storck w podstawowej szóstce. Funkcję libero pełniła Justyna Łysiak, a z ławki rezerwowych weszły Karolina Drużkowska, Bruna Honorio, Paulina Majkowska, Nadia Siuda i Aleksandra Wenerska, co świadczyło o głębi łódzkiej drużyny. Zmiany nie wpłynęły na obniżenie poziomu gry.

