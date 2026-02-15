Dominika Pierzchała z kontuzją kolana. Czy powróci na parkiet w tym sezonie?

Kontuzja kolana Dominiki Pierzchały. Kiedy siatkarka wróci do gry?

KS DevelopRes Rzeszów oficjalnie potwierdził, że środkowa zespołu, Dominika Pierzchała, doznała urazu kolana. Kontuzja ta wiąże się z dłuższą przerwą w grze dla reprezentantki Polski, co stanowi znaczące osłabienie dla rzeszowskiej drużyny w najbliższych miesiącach.

Klub z Rzeszowa zaznaczył, że na obecną chwilę nie jest możliwe precyzyjne określenie daty jej powrotu na parkiet. Priorytetem pozostaje teraz zapewnienie zawodniczce pełnego wsparcia oraz najlepszej opieki medycznej i rehabilitacyjnej na każdym etapie rekonwalescencji.

„Informujemy, że środkowa naszego zespołu, Dominika Pierzchała, zmaga się obecnie z urazem kolana. Kontuzja ta wiąże się z dłuższą przerwą w grze, a na ten moment nie jest możliwe precyzyjne określenie daty jej powrotu na parkiet. Priorytetem dla klubu pozostaje teraz zapewnienie zawodniczce pełnego wsparcia oraz najlepszej opieki na każdym etapie powrotu do zdrowia” - poinformował rzeszowski klub w komunikacie.

Dominika Pierzchała przedłuża kontrakt. Jaka przyszłość czeka siatkarkę?

Mimo doznanej kontuzji kolana, DevelopRes Rzeszów podjął decyzję o przedłużeniu kontraktu z Dominiką Pierzchałą na kolejny sezon 2026/27. Jest to wyraz zaufania i uznania dla sportowej wartości 22-letniej środkowej, która szybko stała się kluczową postacią w zespole „Rysic”, udowadniając swoją przydatność od pierwszych meczów.

Pierzchała dołączyła do rzeszowskiej drużyny przed obecnym sezonem, przenosząc się wcześniej z LOTTO Chemika Police. W swoim dorobku ma już mistrzostwo Polski (2024) i dwa Superpuchary (2023, 2025), a także dwa brązowe medale Ligi Narodów (2023, 2025) zdobyte z reprezentacją Polski, w której zadebiutowała w 2023 roku.

„Decyzja ta jest naturalnym następstwem postawy zawodniczki, która w dotychczasowych meczach w barwach Rysic w pełni udowodniła swoją sportową wartość. Dominika z miejsca stała się ważnym ogniwem naszej drużyny - jesteśmy przekonani, że wspólnie przeżyjemy jeszcze wiele wspaniałych sportowych chwil” – napisano.

