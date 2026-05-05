Zdrada wisi na włosku. Artur wpadnie w poważne tarapaty przez młodą lekarkę

Emisja 1931 odcinka M jak miłość. Zaskakująca decyzja Rogowskiego

Artur z każdym dniem coraz mocniej angażuje się w znajomość z nową lekarką. W 1931 odcinku serialu zaangażowanie Rogowskiego w relację z Joanną przekroczy kolejne granice, a mężczyzna postawi na szali swoje wieloletnie małżeństwo z Marysią. Lekarz postanowi w sekrecie przed żoną zaprosić młodszą koleżankę na wyjazd do Krakowa, gdzie planuje wystąpienie na medycznej konferencji. Dotychczasowe potajemne spotkania i wspólny czas w przychodni to dla niego zdecydowanie za mało.

Córka demaskuje ojca w M jak miłość. Agnes odkrywa prawdę o Joannie i krakowskim hotelu

Prawda o planach wyjazdowych bardzo szybko ujrzy światło dzienne w przychodni. Agnes dowie się, że jej ojciec zamierza spędzić noc w krakowskim hotelu w tym samym pokoju z Joanną. Zbulwersowana córka natychmiast podzieli się tą szokującą informacją z Judytą. Kobiety wspólnymi siłami postanowią interweniować, aby odseparować zaplątanego w emocje lekarza od młodej kobiety i nie dopuścić do dramatycznej w skutkach zdrady na służbowym wyjeździe.

14

Stanowcza interwencja Judyty. Trudna rozmowa z Arturem w 1931 odcinku M jak miłość

Terapeutka weźmie sprawy w swoje ręce i postanowi otwarcie skonfrontować się z kolegą, zanim sytuacja zajdzie za daleko. Bez zbędnych wstępów zażąda od męża Marysi jasnych odpowiedzi na temat rezerwacji noclegu oraz udziału Joanny w delegacji. Konkretne pytania Judyty wywołają u Rogowskiego ogromne zmieszanie i bardzo nerwowy uśmiech na twarzy.

- Oczywiście zarezerwowałem dwie jedynki... - wytłumaczy Artur, który spróbuje się wyprzeć tego, co go łączy z Joanną.

- Telefon odebrała Agnes, więc jak się domyślasz, nie było jej do śmiechu. Nie zaproponowałeś tego wyjazdu do Krakowa Marysi. Na własny wykład zaprosiłeś Joannę, nie ją. To jest podejrzane! - Judyta zacznie domagać się wyjaśnień.

- Bo Joanna mnie o to sama prosiła! Marysia nie byłaby tym zainteresowana - tłumaczenia Artura zabrzmią wręcz absurdalnie.

- Ale Artur ja nie jestem od tego, żeby cię rozliczać! Po prostu widzę i próbuję ci uświadomić, że masz problem. Może jeszcze niewielki, może da się to naprawić bezboleśnie dla wszystkich. Ja tego nie wiem. Ty to wiesz...

- Judyta, to nie jest tak jak myślisz...

- Ok, mam nadzieję, że się mylę i to ja wyjdę na wścibską koleżankę, która się wtrąca! Jestem waszą przyjaciółką, zależy mi na was! Doskonale wiesz, jak łatwo przekroczyć granicę w takich sytuacjach. Popełnić bolesny, nieodwracalny dla wszystkich błąd. Wycofaj się z tego, póki możesz... - Judyta ostrzeże Artura, by nie brnął dalej w ten romans!

Rozstanie czy nowy etap? Decyzja Rogowskiego o młodej lekarce w M jak miłość

Ostatecznie rozsądek weźmie górę nad porywami serca i mąż Marysi postanowi wycofać się z ryzykownych planów, wbrew swoim prawdziwym pragnieniom. W 1931 odcinku mężczyzna oficjalnie odwoła wspólną krakowską podróż. Jednocześnie zdecyduje się na odważne wyznanie i zdradzi Joannie to, co naprawdę do niej czuje. Taki obrót spraw jednoznacznie wskazuje, że lekarz nie zamierza całkowicie rezygnować z tej niebezpiecznej znajomości.