"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 916

W serialu "Dziedzictwo" wydarzyło się ostatnio całkiem sporo, co rzuciło nowe światło na skomplikowane relacje między postaciami. Poyraz uświadomił sobie w końcu, że darzy Nanę uczuciem, dlatego zaczął jej unikać i bezskutecznie próbował stłumić w sobie rodzącą się miłość. Bohater rozważał nawet usunięcie jej ze swojego otoczenia zawodowego, lecz mimo wewnętrznej walki nie potrafił ostatecznie zwolnić dziewczyny z warsztatu. Nana natomiast zupełnie błędnie zinterpretowała ten nagły dystans, uznając, że mężczyzna po prostu wciąż mocno cierpi po stracie pana Tekina. W międzyczasie Trucizna wybudził się ze śpiączki, Aynur nerwowo wyczekiwała wieści o finale operacji Sinana, a Ferit skupił się na tropieniu człowieka, który zaatakował Ayse. Zatem pora sprawdzić, co przyniesie kolejny odcinek.

"Dziedzictwo" odc. 916 - streszczenie

Poyraz decyduje się na radykalny krok i zwalnia Nanę z pracy w stolarni, tłumacząc to jej niewystarczającymi umiejętnościami. Zraniona tym faktem kobieta postanawia poszukać zatrudnienia w salonie u Cansel, gdzie jednak spotyka się z jawnym poniżaniem. W międzyczasie w szpitalu Aynur z wielkim oddaniem opiekuje się Sinanem, przez co zupełnie zapomina o własnych potrzebach. Takie zachowanie szybko odbija się na jej kondycji fizycznej i prowadzi do nagłego osłabienia organizmu. Z kolei Ferit podejmuje wysiłki, aby naprawić swoje stosunki z Ayse, ale jego starania są utrudniane przez manipulacje ze strony Deryi oraz nadmiar obowiązków służbowych.

"Dziedzictwo" odc. 916 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dla osób chcących poznać dalsze losy bohaterów istotne jest śledzenie aktualnego programu telewizyjnego. Produkcja ta pojawia się regularnie w popołudniowej ramówce jednej z najpopularniejszych stacji w kraju. Warto wygospodarować czas, by nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia rezydencji i jej mieszkańców. Odcinek zostanie wyemitowany na kanale TVP1 w dniu 12 maja 2026 roku. Transmisja rozpocznie się dokładnie o godzinie 16:05.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ten turecki hit to propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o wielkiej miłości i skomplikowanych tajemnicach z przeszłości. Choć początkowo fabuła skupiała się na relacji Yamana i Seher, kolejne sezony wprowadziły mnóstwo świeżych wątków i nowych twarzy. Serial przeszedł dużą metamorfozę pod względem występujących w nim osób, ale wciąż przyciąga uwagę dzięki dynamicznie zmieniającym się układom między postaciami. To historia o szukaniu swojego miejsca na świecie i walce o szczęście najbliższych pomimo przeciwności losu. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)