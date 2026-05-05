Hania zdemaskuje podłego ojczyma w "M jak miłość". Ucieczka Franka wstrząśnie całą Grabiną

Agnieszka Pyź
2026-05-05 12:23

W 1931. odcinku kultowej produkcji "M jak miłość" nagłe zniknięcie Franka (w tej roli Jarosław Śmigielski) z domu Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) wywoła prawdziwe poruszenie w Grabinie. W szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą zaangażują się lokalni funkcjonariusze policji oraz cała rodzina Lisieckich. Kluczową rolę w rozwiązaniu zagadki odegra Hania (Wiktoria Basik). Córka Natalki (Dominika Suchecka) przerwie milczenie w obliczu śmiertelnego zagrożenia ze strony bezwzględnego ojczyma chłopca (Marcin Sitek).

M jak miłość odc. 1931. Hania (Wiktoria Basik)

Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe

Ucieczka Franka w 1931. odcinku "M jak miłość". Bartek odkryje brutalną prawdę o Malickim

Emisja 1931. odcinka serialu "M jak miłość" została zaplanowana na wtorek 5 maja 2026 roku o godzinie 20.55 na antenie TVP2. Właśnie wtedy Dorota oraz Bartek przeżyją chwile grozy z powodu nagłego zniknięcia ich przybranego syna. Franek opuści siedlisko zaledwie z krótkim listem pożegnalnym. Opiekunka szybko zorientuje się w powadze sytuacji, gdy zauważy brak swojej cennej biżuterii oraz gotówki ze starannie zabezpieczonego sejfu. Bystry Lisiecki błyskawicznie powiąże te wszystkie niepokojące zdarzenia w jedną całość. Znaleziony na śniegu niedopałek papierosa naprowadzi go na właściwy trop. Mężczyzna uświadomi sobie z pełną mocą bezwzględność działania Malickiego i zrozumie tragiczne położenie uciekiniera.

Córka Natalki ukryje uciekiniera. Dramatyczna rozmowa Hani i Franka w leśniczówce

Przez dłuższy czas nikt z zaniepokojonych mieszkańców nie wpadnie na trop zaginionego chłopca. Zaszantażowany Franek postanowi poszukać bezpiecznego azylu w ustronnej leśniczówce należącej do Natalki. Pomocną dłoń wyciągnie do niego Hania ze względu na łączącą ich przyjaźń oraz dawny dług wdzięczności. Córka Natalii podejmie usilne próby odwiedzenia rówieśnika od niebezpiecznego pomysłu ucieczki w nieznane. Zdesperowany młodzieniec kategorycznie odrzuci jednak wszelkie racjonalne argumenty.

„- Robisz straszną głupotę, bo ciocia Dorota bardzo cię kocha. To widać. Wszyscy to widzą...”

„- Pytał cię ktoś o zdanie? Jeszcze jedno słowo i zaraz sobie stąd pójdę!”

Hania przerwie milczenie w 1931. odcinku "M jak miłość". Ważna wskazówka dla Lisieckiego

Młoda dziewczyna początkowo zachowa lojalność wobec przyjaciela i obieca pełną dyskrecję w tej trudnej sprawie. Nie zdradzi jego tajemnicy nawet podczas bezpośredniej konfrontacji z Natalką wypytującą o losy zaginionego chłopca. Sytuacja ulegnie całkowitej zmianie w momencie przypadkowego podsłuchania rozmowy Natalii z Bartkiem. Jedenastolatka dowie się o brutalnym szantażu finansowym ze strony bezlitosnego ojczyma. Mając świadomość powagi sytuacji i pomimo nałożonego zakazu opuszczania domu Hania potajemnie uda się do siedliska. Tam spotka się z Bartkiem w celu przekazania mu wszystkich kluczowych informacji o dramacie kolegi.

„- Wujek, muszę ci coś powiedzieć... Nie powiedziałam mamie, bo by mnie zabiła. Chodzi o Franka... Franek chce się gdzieś spotkać...”

„- Haniu, to jest bardzo ważne, bo Franek jest w niebezpieczeństwie. Proszę cię, błagam cię, powiedz mi szybko wszystko, co wiesz. Dobra?”

„- Dobrze, ale musisz porozmawiać z moją mamą. I zagwarantować mi nietykalność...”

„- Gdzie jest Franek?”

Precyzyjne wskazówki przekazane przez Hanię pozwolą Bartkowi dotrzeć nad brzeg rzeki. To właśnie tam Lisiecki stoczy dramatyczną walkę o życie Franka z jego bezwzględnym ojczymem. Mężczyzna obezwładni zwyrodnialca próbującego skrzywdzić niewinnego chłopca. Starcie z uzbrojonym w ostry nóż Malickim zakończy się niestety poważnymi obrażeniami dla zdeterminowanego męża Doroty.

