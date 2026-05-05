Finał "Farmy" w nowy dzień. Widzowie zaskoczeni decyzją produkcji

Kiedy finał 5. sezonu programu „Farma”?
Zwieńczenie piątej edycji „Farmy” zostanie wyemitowane na żywo w czwartek, 7 maja 2026 roku. Taki harmonogram wywołał zdziwienie wśród części telewidzów, ponieważ dotychczas format gościł na antenie przez cały tydzień roboczy, od poniedziałku do piątku. Mimo że piątkowe odcinki rozpoczynały się o nieco innej porze, fani przywykli do pięciodniowego rytmu emisji.
Zaskoczenie wśród fanów „Farmy”. Finał przesunięty z piątku
Fani formatu nie ukrywają smutku z powodu nadchodzącego końca emisji. W grze o główną wygraną pozostało już tylko niewielu zawodników, a do decydującego etapu przejdzie wyłącznie trójka z nich. Ostateczne rozstrzygnięcie i nazwisko triumfatora poznamy podczas czwartkowego spotkania na żywo, 7 maja.
Czujni sympatycy programu słusznie odnotowali, że czwartkowy termin to odstępstwo od terminu z minionego sezonu. Wtedy bowiem ostateczne starcie uczestników można było śledzić w piątkowy wieczór, na sam koniec tygodnia.
- Szkoda...Co bede oglądać? Pozdrawiam wszystkich ❤️
- A nie powinien być w Piątek 👀 kurcze nie pamiętam kiedy zawsze był finał ale liczyłam na piątek - pada komentarz pod postem "Farmy" na Instagramie.
- Tym razem finał mamy w czwartek ❤️ - Tym samym administratorzy rozwiali wszelkie nieścisłości i potwierdzili, że finał 5. sezonu „Farmy” odbędzie się w czwartek, 7 maja.