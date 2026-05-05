Finał "Farmy" w nowy dzień. Widzowie zaskoczeni decyzją produkcji

Kiedy finał 5. sezonu programu „Farma”?

Zwieńczenie piątej edycji „Farmy” zostanie wyemitowane na żywo w czwartek, 7 maja 2026 roku. Taki harmonogram wywołał zdziwienie wśród części telewidzów, ponieważ dotychczas format gościł na antenie przez cały tydzień roboczy, od poniedziałku do piątku. Mimo że piątkowe odcinki rozpoczynały się o nieco innej porze, fani przywykli do pięciodniowego rytmu emisji.

Zaskoczenie wśród fanów „Farmy”. Finał przesunięty z piątku

Fani formatu nie ukrywają smutku z powodu nadchodzącego końca emisji. W grze o główną wygraną pozostało już tylko niewielu zawodników, a do decydującego etapu przejdzie wyłącznie trójka z nich. Ostateczne rozstrzygnięcie i nazwisko triumfatora poznamy podczas czwartkowego spotkania na żywo, 7 maja.

Czujni sympatycy programu słusznie odnotowali, że czwartkowy termin to odstępstwo od terminu z minionego sezonu. Wtedy bowiem ostateczne starcie uczestników można było śledzić w piątkowy wieczór, na sam koniec tygodnia.