Zaskakujący zwrot akcji w "M jak miłość". Janek ściągnie Bognę na ślub

Co wydarzy się w 1926. odcinku „M jak miłość”?

Nadchodzący 1926. odcinek „M jak miłość” przyniesie widzom spore emocje. Janek, grany przez Jakuba Sirko, postanowi zabawić się w swatkę. Mężczyzna będzie miał dość tego, że jego przyjaciel Mateusz ciągle wzdycha do Majki. Dziewczyna, choć Mostowiak nie jest jej obojętny, twardo trwa przy Kubickim.

Sytuację ułatwi fakt, że Janek dostrzeże zainteresowanie Bogny. Gdy dziewczyna pojawiła się na uczelni, by podziękować Mateuszowi za uratowanie jej tonącego brata Igora (Maksymilian Obst), Winiar od razu zauważył, że zależy jej na czymś więcej. Dlatego w nowym odcinku postanowi działać.

- Majka to troszeczkę taki pies ogrodnika, bo sama nie chce, sama ma innego chłopaka. Niech Mateusz sobie znajdzie kogoś, a tym bardziej jeśli ma możliwość nawet sobie taką super dziewczynę jaką jest Bogna, no to dlaczego by nie? - wyjaśnił Jakub Sirko w "Kulisach M jak miłość".

Bogna i Mateusz razem? Intryga Janka w „M jak miłość”

W 1926. odcinku „M jak miłość” Janek postanowi zaprosić Bognę na ślub swojego brata Michała i Eweliny. Dziewczyna będzie miała wystąpić w roli osoby towarzyszącej dla Mateusza. Uradowana Bogna natychmiast zgodzi się na ten pomysł. Jankowi pozostanie już tylko ściągnąć Mostowiaka na uroczystość. Pomoże mu w tym wtajemniczona w plan Matylda (Klementyna Lamort).

- Gotowy jesteś na imprezę życia? - zapyta go Janek.

- Zbieraj swoje rzeczy, Mati. Już po ciebie jedziemy - zapowie Matylda.

Chwilę później przyjaciele zjawią się na miejscu. Tam będzie już na nich czekać Bogna. Mateusz, który nie miał pojęcia o planie Janka i Matyldy, będzie ogromnie zaskoczony jej widokiem. Jak donosi portal swiatseriali.interia.pl, Mostowiak nie będzie zachwycony tą niespodzianką, co zresztą da przyjacielowi wyraźnie odczuć. Janek jednak wcale nie zrazi się jego reakcją.

- Zaprosiłeś na ślub Bognę? - spyta zdziwiony Mateusz.

- Tak. I na wesele. Jako twoją osobę towarzyszącą... Nie dziękuj! - wyjaśni mu Janek.

- Po co wtrącasz się w nie swoje sprawy?! - zdenerwuje się Mostowiak.

- Dla twojego dobra... Klin klinem, stary! Chcesz do końca życia wzdychać do dziewczyny, która już ma chłopaka? - uświadomi go Winiar.

Mateusz i Bogna na ślubie Eweliny i Michała

W 1926. odcinku „M jak miłość” Mateusz nie zdąży nawet porządnie przemyśleć sytuacji, bo szybko dołączy do nich Bogna. W przeciwieństwie do niego, dziewczyna będzie wprost zachwycona intrygą uknutą przez Janka i Matyldę.

- I jak, miła niespodzianka? - spyta go dziewczyna.

Mateusz postanowi robić dobrą minę do złej gry. Mężczyzna nie będzie chciał sprawić Bognie przykrości, dlatego nie zdradzi się ze swoimi prawdziwymi odczuciami. Ukrycie emocji okaże się jednak niezwykle trudne, zwłaszcza że tuż obok będzie stała Majka, obserwująca całą sytuację. Na szczęście dla Mostowiaka, jej spojrzenie pełne będzie zazdrości.

- Jasne, że tak... Bardzo miła... - okłamie ją Mateusz.

- Świetnie ci w tym mundurze... - pochwali go Bogna.

- Dzięki... - odpowie z wymuszonym uśmiechem Mostowiak.