Zaskakujący zwrot akcji w "Hotel Paradise". Magda poznała sekret, który wstrząśnie uczestnikami

Magda z "Hotel Paradise" wygrywa zadanie i pyta Rajskiego Boga

W "Hotelu Paradise" do tajnych informacji często decyduje o przetrwaniu, a nadchodzące wydarzenia z udziałem Magdy mogą wywrócić układy w willi. Zwycięstwo w konkurencji zagwarantuje uczestniczce nagrodę w postaci zadania pojedynczego pytania Rajskiemu Bogu, dysponującemu pełną wiedzą o mieszkańcach. Choć treść samego zapytania pozostanie tajemnicą, to zachowanie dziewczyny po powrocie błyskawicznie wywoła lawinę domysłów.

Partnerka Andrzeja dołączy do reszty ekipy w doskonałym nastroju, emanując pewnością siebie i wyraźnym zadowoleniem. Nie zamierza niczego tłumaczyć rywalom, a jej zagadkowy uśmiech zostanie odczytany jako dowód na zdobycie bardzo ważnych faktów. Taka postawa natychmiast zmusi mieszkańców hotelu do skrupulatnego analizowania każdego jej kroku oraz najdrobniejszego gestu.

Relacja Magdy i Andrzeja w "Hotel Paradise" pod znakiem zapytania

Gdy tylko dziewczyna ponownie znajdzie się wśród pozostałych uczestników, jej nowa postawa i radykalna zmiana zachowania rzucą się w oczy absolutnie wszystkim.

W luksusowym obiekcie błyskawicznie ruszy giełda plotek. Mieszkańcy zaczną analizować, czy wyrocznia potwierdziła przypuszczenia dziewczyny, czy może wyciągnęła na światło dzienne skutecznie ukrywane sekrety.

Widzowie programu już wcześniej dostrzegli, że relacja łącząca Magdę i Andrzeja jest pełna sprzeczności i daleko jej do ideału. Z jednej strony widać między nimi zaangażowanie i bliskość, ale pojawiają się też spięcia, a sam partner wprost zarzucał dziewczynie sztuczność oraz odgrywanie ról. Uczestniczka nie ukrywa, że mocno wierzy w afirmację, głośno mówiąc o swoich wielkich ambicjach i chęci dotarcia do finału sezonu.

