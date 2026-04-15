Aryna Sabalenka w prześwitującej spódnicy. Największa rywalka Świątek pokazała odważne zdjęcia

Główna przeciwniczka Igi Świątek po raz kolejny wzbudziła ogromne emocje w sieci, biorąc udział w zmysłowej sesji dla prestiżowego magazynu „Esquire”.

Pierwsza rakieta świata pokazała się w odważnym wydaniu, zakładając prześwitującą spódnicę oraz seksowną koszulkę nocną, które podkreśliły jej atletyczną figurę.

Internauci wprost oszaleli na punkcie nowych kadrów, określając sportsmenkę mianem „ikony” i „królowej”, co udowadnia jej ogromną popularność także poza sportową rywalizacją.

Dla Białorusinki to nie pierwsza tego typu inicjatywa – tenisistka regularnie dzieli się z fanami kadrami, na których odsłania swoje wdzięki.

Pierwsza rakieta świata musiała ostatnio zrezygnować z udziału w turnieju WTA w Stuttgarcie z powodu urazu. Wolny czas wykorzystała jednak na to, by zaprezentować się fanom w zupełnie nowej, niezwykle śmiałej stylizacji. Białorusinka wzięła udział w sesji zdjęciowej, podczas której miała na sobie jedynie czarną, zmysłową koszulkę nocną oraz spódnicę z prześwitującego materiału. Taki strój doskonale wyeksponował jej wyćwiczone, sportowe ciało. Nowe fotografie błyskawicznie obiegły internet i stały się prawdziwym hitem, a profil tenisistki na Instagramie zalała fala opinii. Kibice byli absolutnie oczarowani jej wyglądem, o czym świadczą pozostawione przez nich komentarze.

„To jest niesamowite!” – pisał jeden z internautów. „Królowa” – dodawał inny, a kolejne komentarze tylko potwierdzały zachwyt: „Przepiękna. Ona jest ikoną!”

Zmysłowe kadry dla magazynu „Esquire” nie są bynajmniej wyjątkiem w karierze Aryny Sabalenki. Czołowa tenisistka świata jest doskonale znana z tego, że chętnie błyszczy w obiektywach aparatów, a jej aktywność nie ogranicza się wyłącznie do sportowej rywalizacji. W minionych latach wielokrotnie publikowała w sieci bardzo pikantne materiały. Najgłośniej komentowano jej urodzinową sesję, podczas której stanęła przed obiektywem topless, mając na sobie wyłącznie spodnie z dżinsu i subtelnie zakrywając biust rękami.

W pamięci internautów z pewnością zapisały się również ujęcia z pokładu luksusowego jachtu, gdzie sportsmenka wyginała się w kocich pozach, a także kadry, na których prezentowała się w rozpiętej marynarce i symbolicznym biustonoszu. Takimi publikacjami Aryna Sabalenka dobitnie udowadnia, że w pełni akceptuje swoje ciało i z dumą je eksponuje. Białorusinka bez kompleksów łączy sportowy charakter bezkompromisowej zawodniczki z aurą wyjątkowo pewnej siebie, świadomej swoich atutów kobiety.

