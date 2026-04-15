"Na sygnale", odcinek 887. Porwanie w szkole uruchamia łańcuch tragicznych wydarzeń

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 887, który zostanie wyemitowany w czwartym tygodniu kwietnia.

Polskie seriale Netflixa - rozpoznaj po zdjęciu Pytanie 1 z 10 Z którego serialu pochodzi ten kadr? "Wielka woda" "Rojst" "Aniela" Następne pytanie

Na sygnale, odcinek 887 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 887. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Zespół doktora Góry tym razem jedzie do szkoły, w której doszło do próby porwania dziecka - przez ojca, który ma ograniczone prawa rodzicielskie. Gdy napastnik bierze zakładniczkę - nauczycielkę, która ma problemy z sercem - ta ze stresu o mało nie mdleje. A chwilę później córka mężczyzny doznaje udaru... Trudny przypadek mają także Sonia z Różą: chorego, u którego mogło dojść do odrzucenia przeszczepu płuc. A przy okazji Potocka okazuje się prawdziwą romantyczką... Po pracy ratowniczka nawiązuje kontakt z Leonem - pacjentem, który zaprosił ją niedawno na randkę. Benio uświadamia jednak dziewczynie, że być może popełnia błąd... Tymczasem Wiktor nadal próbuje pomagać policji w śledztwie dotyczącym Miłosza oraz wandala Śmieszka, natomiast Zdzisio oznajmia nagle Arturowi, że w domu lekarza zjawi się telewizja, a Patryczek zostanie gwiazdą.

"Na sygnale" odcinek 887 - premiera i emisja

887. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 887. odcinka serialu "Na sygnale" opracowała Katarzyna Schulz, a w obsadzie znaleźli się: Tomasz Piątkowski, Natalia Rewieńska, Adrianna Jagiełło, Hubert Jarczak, Wojciech Kuliński, Jarosław Gruda i Franciszek Stupak

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).