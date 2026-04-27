Zaskakujący obrót spraw u Pyrków w "Barwach szczęścia". Agata straci dowody, a Lucyna wzbudzi kolejne podejrzenia

Awaria u Pyrków w 3372. odcinku "Barw szczęścia". Agata straci ważne fotografie

W zaplanowanym na 4 maja 2026 roku o godzinie 20.05 w telewizyjnej Dwójce 3372. epizodzie "Barw szczęścia" przerażona Agata zorientuje się o utracie kluczowych plików. Z jej smartfona znikną wszelkie materiały wizualne dla ubezpieczyciela, bez których Hubert nie będzie miał najmniejszych szans na wypłatę należnych pieniędzy. Rodzeństwo zostanie całkowicie pozbawione dowodów potwierdzających poważną usterkę instalacji wodnej, która doprowadzi do potężnego zalania ich rodzinnej posiadłości.

Cała rodzina błyskawicznie przystąpi do gorączkowego zabezpieczania resztek zniszczonego majątku. Zupełnie inaczej zachowa się jednak Lucyna, która wykorzysta ten dramatyczny moment na złośliwe wytykanie domownikom fatalnej kondycji technicznej budynku. W nadchodzącym 3372. odcinku "Barw szczęścia" kobieta brutalnie uświadomi bliskim konieczność przeprowadzenia natychmiastowych prac naprawczych. Seniorka zaznaczy przy tym z satysfakcją, że bez środków z polisy ubezpieczeniowej absolutnie nie sfinansują niezbędnych robót.

16

Tajemnicza awaria w "Barwach szczęścia". Lucyna współpracuje z Wilkiem przeciwko Hubertowi?

W 3372. odsłonie serialu widzowie zaczną zastanawiać się nad prawdziwą przyczyną niespodziewanego pęknięcia rur. Uwagę przykują działania dewelopera Wilka, granego przez Adama Szczyszczaja. Przedsiębiorca realizuje w sąsiedztwie nową inwestycję mieszkaniową z trasą dojazdową, zaplanowaną przed oknami posesji Pyrków.

Zagadkowa pozostanie również kwestia nagłego usunięcia cyfrowych plików ze sprzętu należącego do Agaty w 3372. epizodzie "Barw szczęścia". Dziewczyna zdecydowanie nie skasowałaby fotografii z własnej woli, ponieważ ratowanie rodzinnego dziedzictwa i wsparcie finansowe dla brata stanowiły dla niej absolutny priorytet. Sytuacja wyraźnie wskaże na udział osób trzecich w wyczyszczeniu pamięci telefonu, a główną podejrzaną w tej intrydze automatycznie stanie się przebywająca w pobliżu Lucyna.

Lucyna przyłapana na gorącym uczynku. Emil odkryje kradzież w "Barwach szczęścia"

Niepokój wobec Zwierzchowskiej narastał już wcześniej, gdy Emil (Artem Malaszczuk) przyłapał ją na potajemnym przeszukiwaniu osobistych rzeczy gospodarzy. Choć sprytna seniorka zdołała wówczas sprawnie wytłumaczyć się chłopcu, to w 3369. odcinku "Barw szczęścia" młody Sokalski zauważy moment przywłaszczania prywatnych dokumentów należących do Asi (Anna Gzyra-ASugustynowcz). Starsza pani ponownie zmanipuluje naiwne dziecko, jednak odbiorcy przed telewizorami zyskają absolutną pewność co do jej nieszczerych i niezwykle wyrachowanych intencji.

Cały splot wydarzeń w 3372. odsłonie hitu TVP2 mocno zasugeruje tajny układ starszej kobiety z wpływowym deweloperem. Jej wcześniejszy głośny protest na pikiecie mógł być wyłącznie starannie zaplanowaną grą aktorską, mającą na celu szybkie zdobycie zaufania zdesperowanej rodziny. Odrzucenie oferty wsparcia prawnego podczas przesłuchania na policji tylko potwierdza teorię o z góry ukartowanym spisku. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że to właśnie Lucyna oczyściła pamięć urządzenia Agaty. Zwłaszcza, że niebawem ponownie zaszkodzi domownikom.