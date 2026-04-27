"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 860

W serialu "Akacjowa 38" ostatnio działo się naprawdę sporo, a atmosfera w dzielnicy stawała się z każdą chwilą coraz cięższa. Rozgniewany Samuel podzielił się z Ursulą mroczną refleksją i zauważył, że Diego mógłby przypadkowo zginąć w wyniku gwałtownych zamieszek ulicznych. Nastroje wśród robotników były wyjątkowo napięte i doprowadziły do groźnego incydentu, podczas którego ktoś rzucił kamieniem bezpośrednio w okno pułkownika. Tymczasem Susana zaczęła podejrzewać, że Inigo oraz Flora potajemnie wsparli strajkujących, dostarczając im materiały potrzebne do zabijania okien i drzwi w lokalnych punktach usługowych. Mimo panującego chaosu, pułkownik Valverde wraz z Felipe zdecydowali się opuścić okolicę, aby wziąć udział w uroczystym ślubie Silvii Reyes oraz generała Zavali. Czego zatem można spodziewać się po tych wszystkich burzliwych wydarzeniach?

"Akacjowa 38" odc. 860 - streszczenie

Pułkownik Valverde z wyraźnym smutkiem opuszcza przyjęcie, które zostało zorganizowane, aby uczcić związek małżeński generała Zavali i Silvii. Tuż po nocy poślubnej panna młoda podejmuje odważną decyzję i kradnie mężowi klucz do szuflady, w której ukryte są tajne dokumenty przekazane przez porucznika Tamayo. W innym domu dochodzi do wstrząsających scen, gdy Samuel, ulegając manipulacjom Ursuli, dopuszcza się brutalnego czynu wobec swojej ciężarnej żony, Blanki. Jednocześnie Huertas postanawia działać i ostrzega don Ramona przed realnym niebezpieczeństwem ze strony rozwścieczonej grupy robotników. Całe sąsiedztwo mierzy się z narastającymi konfliktami, które kładą się cieniem na codziennym życiu mieszkańców kamienicy.

"Akacjowa 38" odc. 860 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy tej hiszpańskiej produkcji z pewnością z niecierpliwością wyczekują momentu, w którym dowiedzą się, jak potoczą się dalsze losy ich ulubieńców. Stacja telewizyjna dba o regularną emisję, dzięki czemu nikt nie musi długo czekać na rozwiązanie napoczętych wątków. Warto zarezerwować sobie czas w popołudniowym grafiku, aby zasiąść przed telewizorem i śledzić najnowsze wydarzenia z Madrytu. Nowy epizod zostanie pokazany na głównej antenie publicznego nadawcy. "Akacjowa 38" w odcinku 860 będzie emitowana w TVP1 dokładnie 4 maja 2026 o godzinie 18:55.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela kostiumowa zabiera nas prosto do barwnego Madrytu z początku XX wieku, gdzie życie toczy się wokół eleganckiej kamienicy. Znajdziecie tu mnóstwo ciekawych historii dotyczących zarówno bogatych mieszczan, jak i ich służby pracującej na niższych piętrach. Każdy kąt przy ulicy Akacjowej skrywa jakąś tajemnicę, a skomplikowane relacje międzyludzkie sprawiają, że od ekranu trudno się oderwać. Nic dziwnego, że produkcja zdobyła tak dużą popularność, bo potrafi skutecznie przenieść nas w zupełnie inny świat pełen dawnych obyczajów. W obsadzie tego serialu występują między innymi:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)