"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 860

W serialu "Akacjowa 38" ostatnio działo się naprawdę sporo, a atmosfera w dzielnicy stawała się z każdą chwilą coraz cięższa. Rozgniewany Samuel podzielił się z Ursulą mroczną refleksją i zauważył, że Diego mógłby przypadkowo zginąć w wyniku gwałtownych zamieszek ulicznych. Nastroje wśród robotników były wyjątkowo napięte i doprowadziły do groźnego incydentu, podczas którego ktoś rzucił kamieniem bezpośrednio w okno pułkownika. Tymczasem Susana zaczęła podejrzewać, że Inigo oraz Flora potajemnie wsparli strajkujących, dostarczając im materiały potrzebne do zabijania okien i drzwi w lokalnych punktach usługowych. Mimo panującego chaosu, pułkownik Valverde wraz z Felipe zdecydowali się opuścić okolicę, aby wziąć udział w uroczystym ślubie Silvii Reyes oraz generała Zavali. Czego zatem można spodziewać się po tych wszystkich burzliwych wydarzeniach?
"Akacjowa 38" odc. 860 - streszczenie
Pułkownik Valverde z wyraźnym smutkiem opuszcza przyjęcie, które zostało zorganizowane, aby uczcić związek małżeński generała Zavali i Silvii. Tuż po nocy poślubnej panna młoda podejmuje odważną decyzję i kradnie mężowi klucz do szuflady, w której ukryte są tajne dokumenty przekazane przez porucznika Tamayo. W innym domu dochodzi do wstrząsających scen, gdy Samuel, ulegając manipulacjom Ursuli, dopuszcza się brutalnego czynu wobec swojej ciężarnej żony, Blanki. Jednocześnie Huertas postanawia działać i ostrzega don Ramona przed realnym niebezpieczeństwem ze strony rozwścieczonej grupy robotników. Całe sąsiedztwo mierzy się z narastającymi konfliktami, które kładą się cieniem na codziennym życiu mieszkańców kamienicy.
"Akacjowa 38" odc. 860 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Miłośnicy tej hiszpańskiej produkcji z pewnością z niecierpliwością wyczekują momentu, w którym dowiedzą się, jak potoczą się dalsze losy ich ulubieńców. Stacja telewizyjna dba o regularną emisję, dzięki czemu nikt nie musi długo czekać na rozwiązanie napoczętych wątków. Warto zarezerwować sobie czas w popołudniowym grafiku, aby zasiąść przed telewizorem i śledzić najnowsze wydarzenia z Madrytu. Nowy epizod zostanie pokazany na głównej antenie publicznego nadawcy. "Akacjowa 38" w odcinku 860 będzie emitowana w TVP1 dokładnie 4 maja 2026 o godzinie 18:55.
Polecany artykuł:
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
Ta hiszpańska telenowela kostiumowa zabiera nas prosto do barwnego Madrytu z początku XX wieku, gdzie życie toczy się wokół eleganckiej kamienicy. Znajdziecie tu mnóstwo ciekawych historii dotyczących zarówno bogatych mieszczan, jak i ich służby pracującej na niższych piętrach. Każdy kąt przy ulicy Akacjowej skrywa jakąś tajemnicę, a skomplikowane relacje międzyludzkie sprawiają, że od ekranu trudno się oderwać. Nic dziwnego, że produkcja zdobyła tak dużą popularność, bo potrafi skutecznie przenieść nas w zupełnie inny świat pełen dawnych obyczajów. W obsadzie tego serialu występują między innymi:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)