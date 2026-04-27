"Klan": streszczenie odcinka 4707

W ostatnim czasie w serialu "Klan" działo się naprawdę sporo, a codzienne dylematy bohaterów splotły się z dość zagadkowymi wydarzeniami. Miłosz zmagał się z obawami dotyczącymi wpływu nowego partnera Magdy na wychowanie syna, natomiast Maciek ogłosił rodzinie powrót dawnego przyjaciela, co wyraźnie nie spodobało się narzekającej na jego zachowanie Lucynie. Niepokój zapanował też u Kwapisza, który otrzymał wiadomość z żądaniem kolejnej wypłaty, a wspólny obiad u Grażyny zakończył się kłótnią o plany na weekend. Tymon przyniósł Agnieszce wieści o pożarze budynku z pseudohodowlą, z którego na szczęście udało się uratować wszystkie psy. Gdy spóźniona Majka zaczęła opowiadać na jodze o ratowaniu czworonogów, Ola nabrała poważnych podejrzeń co do jej ewentualnego związku z podłożeniem ognia. Czas zatem sprawdzić, co przyniosą nadchodzące dni w życiu warszawskiej rodziny.

"Klan" odc. 4707 - streszczenie

Marek dzieli się z Maćkiem opowieściami o udanym rejsie, a słysząc narzekania przyjaciela na jego ostatni wyjazd z Martyną, obiecuje zabrać go na łódkę i nauczyć żeglowania. Kalina opowiada Oli o wspinaczce z Darkiem i choć sama nie polubiła tego sportu, ich relacja staje się coraz bliższa, co skłania Olę do podejrzeń, że mężczyzna może być byłym mężem Czesi. Przed domem Rutki dochodzi do spięcia między Leszkiem a Zbigniewem, którego auto blokuje wjazd, a sytuację przerywa dopiero pojawienie się teściowej Igora. Mariusz i Janek planują rewanżowy mecz piłki nożnej, jednak z powodu błędu w rezerwacji sali ich plany sportowe kończą się wspólnym wyjściem na lody. Bardzo niebezpieczny przebieg ma wizyta kuratorska Oli, która zostaje zaatakowana psami przez pijanego gospodarza i odkrywa, że ktoś przebił oponę w jej samochodzie. Na koniec Edmund składa wizytę byłej żonie, informując ją o swoim ślubie w Brukseli i prosząc, by Patrycja z rodziną pojawiła się na uroczystości.

"Klan" odc. 4707 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dla wszystkich osób, które regularnie śledzą codzienne perypetie mieszkańców Warszawy, mamy zestawienie informacji o najbliższej emisji. Warto odpowiednio zaplanować czas, aby nie przegapić nowych wątków związanych z rodziną Lubiczów i ich przyjaciółmi. Serial jest emitowany w stałym paśmie, co ułatwia śledzenie bieżących odcinków. Nowy epizod serii "Klan" o numerze 4707 zostanie wyemitowany 4 maja 2026 roku w telewizji TVP1 o godzinie 17:55.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to produkcja z ogromnym stażem, która od 1997 roku pokazuje nam, jak zmienia się życie wielopokoleniowej polskiej rodziny. Widzowie polubili ten tytuł za pokazywanie zwyczajnych problemów, z którymi każdy z nas mierzy się na co dzień. Co ciekawe, na mocy nowych umów produkcyjnych, będziemy mogli oglądać dalsze perypetie ulubionych postaci przynajmniej do lata 2027 roku. Przez te wszystkie lata w serialu wystąpiło mnóstwo znanych i lubianych artystów. W obsadzie tego serialu występują:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)