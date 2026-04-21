Zaskakujący finał relacji Marty i Tobiasza z "Hotelu Paradise". Wyjawił prawdę o zaproszeniu na urodziny

Zaskakująca decyzja na Rajskim Rozdaniu. Marta wyrzuciła Tobiasza

Początkowo w dwunastej odsłonie "Hotelu Paradise" Tobiasz wykazywał wyraźne zainteresowanie Weroniką. Kiedy jednak ta uczestniczka opuściła tajską willę, chłopak bardzo szybko zbliżył się do nowej uczestniczki, Marty. Widzowie obserwowali rosnące między nimi napięcie, co czyniło finał ostatniego Rajskiego Rozdania niezwykle nieprzewidywalnym. Ostatecznie dziewczyna niespodziewanie postanowiła stworzyć parę z Bartkiem, co poskutkowało natychmiastową eliminacją Tobiasza z gry. Sytuacja wprawiła w osłupienie pozostałych graczy, zwłaszcza że Marta wcześniej głośno deklarowała czysto kumpelski stosunek do Bartka. Po ogłoszeniu werdyktu uczestniczka wydawała się mocno zagubiona, a jej nowy telewizyjny partner zupełnie nie wiedział, jak zareagować w tej niezręcznej sytuacji.

Koniec złudzeń o związku. Tobiasz i Marta z "Hotelu Paradise" nie są razem

Wszystko wskazuje na to, że romantyczne gesty w telewizyjnym formacie absolutnie nie przełożyły się na prawdziwe życie. Wcześniej widzowie mogli usłyszeć o śmiałych planach Marty, która rozważała nawet przeprowadzkę do Krakowa, by m.in. móc bez przeszkód rozwijać znajomość z Tobiaszem. Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała jednak te obietnice. Podczas niedawnego Q&A na Instagramie, gdzie uczestnicy odpowiadali na pytania ciekawskich internautów, na jaw wyszły nowe, bardzo interesujące fakty. Tobiasz wytłumaczył swoją nieobecność na wspólnej imprezie urodzinowej Marty i Roksi. Chłopak zdradził, że w tym czasie realizował nagrania do teledysku, ale głównym i najbardziej szokującym powodem jego absencji był całkowity brak zaproszenia ze strony solenizantek.

Nie mogłem się na nich pojawić (na urodzinach: przypis redakcji), kręciłem akurat w tę sobotę teledysk wraz z moim zespołem i w sumie to nie dostałem zaproszenia – przyznał Tobiasz.

Chłodne stosunki po programie? Wymowne wyznanie Tobiasza na Instagramie

Taka postawa jednoznacznie sugeruje, że relacje między tą dwójką uległy znacznemu ochłodzeniu po powrocie do Polski. Zgodnie z umowami telewizyjnymi, uczestnicy nie mogą wprost zdradzać szczegółów swojego życia prywatnego przed oficjalną emisją finałowego odcinka show. Niemniej jednak internetowe wypowiedzi Tobiasza stanowią dość jasny dowód na to, że nie zdołał on zbudować z Martą trwałej, romantycznej więzi. Brak zaproszenia na tak ważne wydarzenie jak impreza urodzinowa może rozwiewać nadzieje fanów na szczęśliwe zakończenie ich tajskiej przygody.

