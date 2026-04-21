"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3368

Życie bohaterów popularnego serialu "Barwy szczęścia" mocno się ostatnio skomplikowało, przynosząc sporo niepewności w ich codziennych relacjach. Romeo poczuł duży niepokój, gdy dostrzegł brak pierścionka na palcu Ewy, co natychmiast zasiało w nim spore wątpliwości. Łukasz, tracąc kontakt z Ksawerym, zdecydował się na śledzenie syna i wdał się w konflikt z Celiną, która zupełnie inaczej postrzegała naturalny bunt nastolatka. Wątek biznesowy również nabrał tempa, ponieważ Aldona i Borys postanowili wprowadzić do swojego sklepu grzyby, a Grzelakowa rozpoczęła starania o oficjalne uprawnienia grzyboznawcy. Z kolei Rawiczowa nie zamierzała odpuszczać w sprawach majątkowych i intensywnie naciskała na Jaworskiego, aby ten w końcu sprzedał swoje mieszkanie Natalii. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Barwy szczęścia" odc. 3368 - streszczenie

W szpitalu dochodzi do groźnego incydentu, podczas którego agresywny pacjent atakuje Szczepkę. Daniel wykazuje się dużym opanowaniem i fizyczną siłą, dzięki czemu udaje mu się obezwładnić napastnika i uchronić lekarkę przed niebezpieczeństwem. Jego postawa wzbudza podziw wśród personelu medycznego i wpada w oko nowej rejestratorce, Julii. Weronika dostrzega w tej historii potencjał na ciekawy materiał i próbuje namówić Daniela na wywiad, przedstawiając go jako bohatera. Tymczasem Darek decyduje się na radykalny krok i planuje wyjazd na staż do Lizbony, by odciąć się od przeszłości i zacząć wszystko od nowa. Jaworski próbuje przekonać Wandę do objęcia przewodnictwa we wspólnocie mieszkaniowej. Z kolei Malwina i Herman borykają się z problemami finansowymi w swoim Centrum Ruchu, które pilnie potrzebuje nowych klientów.

"Barwy szczęścia" odc. 3368 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja o mieszkańcach ulicy Zacisznej jest dostępna dla każdego, kto szuka w telewizji opowieści o codziennym życiu. Losy poszczególnych rodzin są prezentowane w stałych porach, co pozwala łatwo orientować się w bieżących wątkach. Przygody postaci z osiedla Pod Sosnami można obserwować kilka razy w tygodniu w wieczornej ramówce. Premierowa emisja serialu "Barwy szczęścia" o numerze 3368 została zaplanowana na 28 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:05 w stacji TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to jedna z najdłużej emitowanych polskich produkcji obyczajowych, która od lat gromadzi przed ekranami stałe grono wielbicieli. Opowieść skupia się na codzienności kilku zaprzyjaźnionych rodzin, pokazując ich wzloty i upadki w bardzo życiowy sposób. Scenariusz często porusza aktualne tematy społeczne, co sprawia, że losy mieszkańców warszawskiego osiedla wydają się niezwykle autentyczne. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi wielowątkowe historie oparte na relacjach międzyludzkich i życiowych wyborach. Obsada tego serialu to m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)