Wydarzenia z odcinka 3367 dostarczyły widzom sporych emocji, głównie za sprawą Łukasza, który potajemnie śledził Ksawerego. Taka postawa mężczyzny mocno skomplikowała jego relację z Celiną. W międzyczasie Aldona w pocie czoła przygotowywała się do ważnego egzaminu na grzyboznawcę, natomiast Rawiczowa nieustannie wywierała presję na Jaworskiego, aby ten wreszcie sfinalizował sprzedaż lokalu. Dodatkowo Romeo wpadł w ogromny niepokój na wieść o zaginięciu pierścionka Ewy, traktując to jako wybitnie zły omen przed wspólną przyszłością.

Co wydarzy się w 3368. odcinku "Barw szczęścia"? Streszczenie

Placówka medyczna stanie się areną wyjątkowo niebezpiecznych scen, kiedy to nieznany napastnik bezwzględnie zaatakuje Szczepkę. Całe szczęście na miejscu znajdzie się Daniel, który dzięki niezwykle szybkiej i brawurowej reakcji uratuje lekarkę przed tragicznym w skutkach finałem. Postawa ochroniarza wzbudzi ogromny podziw u rejestratorki Julii, a także nie umknie uwadze Weroniki. Dziennikarka szybko dostrzeże w tej historii potencjał na chwytliwy materiał i natychmiast poprosi Sokalskiego o udzielenie dłuższego wywiadu.

Spore zawirowania czekają również Darka, który postanowi całkowicie przewartościować swoje dotychczasowe życie. Mężczyzna zaplanuje wyjazd na zagraniczny staż do Lizbony, co będzie wiązało się z bolesną i bardzo długą rozłąką z jego najbliższymi. Zupełnie inne zmartwienia spadną na barki Malwiny oraz Hermana, którzy zaczną odczuwać coraz dotkliwsze problemy finansowe z powodu nagłego braku klientów w ich niedawno uruchomionym Centrum Ruchu. Sytuacja tego małego biznesu staje się z dnia na dzień coraz bardziej dramatyczna i niepewna.

Swoje porządki postanowi zaprowadzić także Jaworski, który skupi się na trudnych i wymagających cierpliwości sprawach sąsiedzkich. Mężczyzna zacznie intensywnie przekonywać Wandę, aby to właśnie ona zdecydowała się objąć prestiżowe stanowisko nowej przewodniczącej ich wspólnoty mieszkaniowej. Inicjator tego pomysłu głęboko wierzy, że jej wrodzone zaangażowanie i bezdyskusyjna skuteczność pomogą w błyskawicznym zażegnaniu wszystkich lokalnych konfliktów.

Sonda Oglądasz "Barwy szczęścia"? TAK NIE TYLKO CZASEM

"Barwy szczęścia" odcinek 3368 - data i godzina emisji serialu w TVP2

Polska produkcja obyczajowa "Barwy szczęścia" tradycyjnie gości na ekranach telewizorów od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Najnowszy, 3368. odcinek tego niezwykle popularnego formatu zostanie zaprezentowany widzom dokładnie we wtorek, 28 kwietnia 2026 roku. Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły śledzić losów ulubionych bohaterów w czasie wieczornej telewizyjnej premiery, mają pełną możliwość nadrobienia wszystkich zaległości za pośrednictwem internetowej platformy TVP VOD, gdzie po emisji regularnie trafiają bieżące epizody.

Kulisy i obsada "Barw szczęścia". Kto występuje w telewizyjnym hicie?

Telewizyjne "Barwy szczęścia" od wielu lat udowadniają, że nie są wyłącznie klasyczną telenowelą, ale stanowią swego rodzaju doskonałe odzwierciedlenie problemów całego polskiego społeczeństwa. Twórcy nie boją się poruszać niezwykle skomplikowanych zagadnień, począwszy od trudnych konfliktów rodzinnych, a skończywszy na sprawach związanych z tolerancją czy brutalną przemocą. Umiejscowienie akcji przy warszawskiej ulicy Zacisznej i na malowniczym osiedlu „Pod Sosnami” sprawia, że widzowie mogą bardzo łatwo utożsamić się z postaciami przeżywającymi swoje codzienne radości oraz smutki. Obecny sezon ma obfitować w całą masę niespodzianek, co zagwarantuje odbiorcom przed telewizorami doskonałą i pełną napięcia wieczorną rozrywkę.

Na małym ekranie nieustannie pojawia się plejada znakomitych gwiazd z polskiego show-biznesu. W obsadzie serialu na ten moment występują między innymi:

Jasper Sołtysiewicz wcielający się w postać Justina Skotnickiego

Adrianna Biedrzyńska jako niezastąpiona Małgorzata Zwoleńska

Anna Mrozowska odgrywająca w produkcji rolę Renaty

Bronisław Wrocławski jako charyzmatyczny i spokojny Jerzy Marczak

Elżbieta Romanowska grająca z powodzeniem postać Aldony Grzelak

Jacek Rozenek występujący od lat jako Artur Chowański

Jakub Wieczorek wcielający się na ekranie w Borysa Grzelaka

Karolina Chapko jako uwielbiana przez widzów Dominika Kowalska

Katarzyna Glinka odgrywająca kultową i znaną Kasię Górkę

Konrad Skolimowski jako młody i przebojowy Patryk Jezierski

Lesław Żurek grający serialową postać Bruno Stańskiego

Marcin Perchuć występujący w telewizji jako Marek Złoty

Marek Siudym wcielający się z uśmiechem w Anatola Koszyka

Marieta Żukowska jako niezwykle ambitna Bożena Wiśniewska

Michał Rolnicki odgrywający bez zarzutu rolę Łukasza Sadowskiego

Stanisława Celińska jako bardzo sympatyczna Amelia Wiśniewska

Wiktoria Gąsiewska grająca na co dzień Oliwę Zbrowską

Zbigniew Buczkowski jako twardy i niezłomny Zdzisław Cieślak