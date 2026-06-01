Zaskakujące zmiany u Ewy i Romea w nowym sezonie "Barw szczęścia". Babcia będzie im przeciwna!

Ewa i Romeo zamieszkają razem w nowym sezonie "Barw szczęścia"?

Najnowsze fragmenty wideo zapowiadające kolejne odcinki zdradzają, co czeka Ewę i Romea w 3392 odcinku serialu, emitowanym po letniej przerwie. Wynika z nich jasno, że młodzieńcza decyzja o potajemnym ślubie spotka się z ostrą reakcją rodzin. Mimo że osiemnastolatkowie wzięli ślub z miłości, przed nimi trudny czas i poważny test dla ich relacji, w którym nie będą mogli liczyć na aprobatę bliskich.

Sytuacja skomplikuje się, gdy oburzona Elżbieta odmówi przyjęcia Romeo pod swój dach. W efekcie, już w pierwszych powakacyjnych odcinkach "Barw szczęścia", nowożeńcy znajdą się bez dachu nad głową. Babcia zdeterminowana by chronić wnuczkę, po tym jak zastąpiła jej tragicznie zmarłą matkę, Martę, zrobi wszystko, aby rozerwać ten związek. Z kolei Ewa, pragnąc zachować swoje małżeństwo z Włochem, stanie przed koniecznością otwartego konfliktu z najbliższą rodziną.

Tak Ewa będzie walczyć o małżeństwo z Romeo w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach

Aby Ewa mogła wyprowadzić się od Elżbiety i rozpocząć wspólne życie z Romeo, oboje będą musieli szybko się usamodzielnić. Pierwszym krokiem będzie znalezienie stałego źródła dochodu oraz opłacenie wynajmu mieszkania. Dla osiemnastoletniej dziewczyny oznacza to konieczność podjęcia pracy zarobkowej, i to na krótko przed egzaminem maturalnym.

Mimo zakazów ze strony babci, Ewa jest zdecydowana na wspólne życie z mężem po wakacyjnej przerwie w emisji. Romeo zapewnia żonę o swoim wsparciu, jednak pogodzenie pracy z nauką do matury będzie dla obojga ogromnym wyzwaniem. Szansą dla Ewy może być powrót do redakcji "Szoku", gdzie już wcześniej odbywała staż i może liczyć na przychylność zaprzyjaźnionej Weroniki. Odziedziczony po matce upór pozwala dziewczynie wierzyć, że wspólnie z Romeo pokonają wszelkie przeszkody.

Kiedy 3392 odcinek "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Na ten moment stacja TVP nie potwierdziła dokładnej daty powrotu "Barw szczęścia" na antenę. Oczekuje się, że 3392 odcinek zadebiutuje na przełomie sierpnia i września. Najbardziej prawdopodobne terminy to poniedziałek 31 sierpnia lub wtorek 1 września.