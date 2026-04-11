Pierwsza miłość, odcinek 4201. Zdradzona Emilka spróbuje wrócić do Bartka

Emilka dowie się o żonie Fryderyka w serialu Polsatu

Tego nikt się nie spodziewał! Okazuje się, że Fryderyk prowadzi podwójne życie i ma żonę. Emilka wkrótce przeżyje prawdziwy wstrząs. Jej relacja z "królem dżemu" od samego początku była mocno zagadkowa. Po tym, jak Bartek wyszedł z więzienia i niespodziewanie wrócił do Wadlewa, gdzie doszło nawet do awantury między konkurentami, sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej. Emilka starała się ułożyć sobie życie na nowo, jednak zachowanie Fryderyka budziło w niej coraz większe podejrzenia.

Bartek przyłapie Fryderyka w „Pierwszej miłości”

Prawdziwym przełomem okaże się moment, w którym Bartek nakryje Fryderyka w towarzystwie tajemniczej kobiety i zrobi im zdjęcia. Chociaż mężczyzna będzie uparcie twierdził, że to jego „szwagierka”, to tłumaczenie wcale nie uspokoi Emilki. Wtedy do akcji wkroczy Marta, która postanowi działać na własną rękę. Zacznie śledzić Fryderyka, mając przeczucie, że ukrywa on przed nimi mroczny sekret.

W 4200. odcinku „Pierwszej miłości” wszystko powoli zacznie wychodzić na jaw. Marta dostarczy Emilce niepodważalne dowody niewierności, a ta postanowi na własne oczy zobaczyć kobietę, z którą ukochany ją zdradza. To jednak dopiero wstęp do wielkiego dramatu. Punkt kulminacyjny nastąpi w 4201. odcinku. Wtedy Emilka dowie się, że Fryderyk nie tylko dopuszczał się zdrad, ale prowadził podwójne życie – jest żonaty! Dodatkowo mężczyzna wysunie wobec niej niemoralną propozycję, która wywoła w niej jeszcze większy gniew i ostatecznie zniszczy ich związek.

Czy Emilka i Bartek znów będą razem w „Pierwszej miłości”?

Zrozpaczona Emilka będzie szukać pocieszenia u Bartka, u którego niegdyś znalazła dom. To przed nim otworzy się na chwilę słabości i szczerego wyznania. Jednak ich relacja nie będzie już taka prosta jak kiedyś. Miedzianowski, mimo silnych więzi z przeszłością, nie zamierza powielać dawnych błędów. W jego życiu coraz ważniejsza staje się Ilona – kobieta, która wspierała go w momencie, gdy Emilka wybrała innego partnera.

Czy Emilka ostatecznie straci Fryderyka i bezpowrotnie zaprzepaści szansę na powrót do Bartka? W 4201. odcinku „Pierwszej miłości” przekonamy się, że jej uczuciowy świat znów może lec w gruzach, tym razem z powodu zaufania do niewłaściwej osoby.

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego