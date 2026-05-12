Zaskakujące słowa Magdy o Andrzeju. Czy to koniec jednej z najmocniejszych par programu?

Wielkie plany Magdy i Andrzeja z "Hotelu Paradise"

Od samego początku emisji Magda jasno deklarowała, że w „Hotelu Paradise” interesuje ją głównie finał. Uczestniczka wierzyła w potęgę afirmacji i konsekwentnie dążyła do wyznaczonego celu. Wydawało się, że tworząc parę z Andrzejem, oboje mają realne szanse na dotarcie do końcowego etapu programu. Przez długie tygodnie uchodzili za jeden z najtrwalszych i najbardziej stabilnych związków w rajskiej willi. Nawet jeśli pojawiały się drobne zgrzyty, szybko je zażegnywali, sprawiając wrażenie niezwykle zgranego duetu.

Z czasem jednak sielanka zaczęła ustępować miejsca narastającym konfliktom. Między partnerami mnożyły się pretensje i wzajemne oskarżenia. Magda zaczęła narzekać na bierność Andrzeja, zarzucając mu brak zaangażowania i inicjatywy w budowaniu ich relacji. Twierdziła, że to ona ciągnie ten wózek i przejmuje kontrolę. Andrzej natomiast odbijał piłeczkę, argumentując, że cokolwiek by zrobił, Magda i tak znajdzie powód do krytyki.

Mocne słowa Magdy o Andrzeju na Instagramie

Krótko po emisji najnowszych odcinków show, Magda postanowiła odnieść się do sytuacji za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Na Instagramie opublikowała komentarz, który daje mocno do myślenia i może być kluczową wskazówką co do przyszłości jej związku z Andrzejem po zakończeniu nagrań.

„Jedyne, czego żałuję, to że tak szybko zamknęłam się na poznawanie innych chłopaków, bo jak teraz, jak to oglądam, to widzę, że Andrzejek nie próżnował i żałuję, że wszystkie karty postawiłam na niego” – mówi Magda.

Słowa te brzmią jak jednoznaczna deklaracja. Uczestniczka nie ukrywa swojego rozczarowania i wprost sugeruje, że z perspektywy czasu postąpiłaby zupełnie inaczej, nie stawiając wszystkiego na jedną kartę.

Czy to definitywny koniec związku Magdy i Andrzeja?

Wymowny wpis Magdy trudno interpretować jako pozytywny sygnał dla fanów tej pary. Jeśli uczestniczka otwarcie przyznaje, że żałuje skupienia się wyłącznie na Andrzeju, nasuwa się wniosek, że ich drogi po powrocie do Polski prawdopodobnie się rozeszły. Oczywiście zasady programu zabraniają uczestnikom zdradzania finałowych rozstrzygnięć przed emisją ostatniego odcinka, jednak tak mocne słowa mówią same za siebie. Wiele wskazuje na to, że relacja, która wydawała się jedną z najsilniejszych w całej edycji, ostatecznie nie przetrwała zderzenia z rzeczywistością.