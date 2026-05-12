Ola z "Barw szczęścia" w ciąży?! Zaskakująca wizyta u lekarza zmieni wiele

Emisja 3391. odcinka "Barw szczęścia" pod koniec maja 2026 roku w TVP2

W 3391 odcinku "Barw szczęścia" widzowie zobaczą nagłe załamanie stanu zdrowia Oli. Bohaterka będzie zmuszona do błyskawicznej wizyty u specjalisty z powodu złego samopoczucia. Jej dolegliwości wywołają spore zaniepokojenie, tym bardziej że ostatnie tygodnie obfitowały w jej życiu w gigantyczny stres i zawirowania osobiste.

Wizyta u specjalisty w 3391. odcinku "Barw szczęścia". Czy Ola spodziewa się dziecka?

Zbliżający się finał sezonu przyniesie nieoczekiwane konfrontacje. Po wyjściu z gabinetu lekarskiego dziewczyna zdecyduje się na niezwykle szczerą rozmowę z Justinem. Można podejrzewać, że bohaterka dowie się o nadchodzącym macierzyństwie i przekaże tę nowinę partnerowi. Czy aby na pewno? Atmosfera między nimi pozostanie bardzo napięta po niedawnej aferze z kompromitującym filmem, który drastycznie zrujnował jej zaufanie do ukochanego.

Głęboki kryzys w związku Oli i Justina w nadchodzących odcinkach "Barw szczęścia"

Relacja tej dwójki od jakiegoś czasu znajdzie się na bardzo poważnym zakręcie. Kiedy Ola zobaczy nagranie, na którym jej partner jest z Reginą, uzna to za bezsprzeczny dowód niewierności. Od tamtego momentu wyraźnie odcięła się od Skotnickiego. Choć mężczyzna bezskutecznie postara się wytłumaczyć całe zajście, jego argumenty nie przekonały partnerki, która straci do niego resztki zaufania.

Dramatyczna przeszłość medyczna Oli. Powrót dawnych chorób?

Ewentualna ciąża to tylko jeden z możliwych scenariuszy w tej sytuacji. Pogorszenie formy może wiązać się bezpośrednio z mroczną historią medyczną dziewczyny z przeszłości. Kobieta przeszła wcześniej bardzo skomplikowany zabieg chirurgiczny, podczas którego specjaliści ratowali jej życie w związku z uchyłkowym zapaleniem jelit oraz postępującą sepsą. Niewykluczone, że wizyta w przychodni w najnowszym odcinku zwiastuje nawrót tych niebezpiecznych komplikacji zdrowotnych.

Czas pokaże, czy diagnoza ostatecznie potwierdzi stan błogosławiony, czy ukaże odnowienie się groźnych schorzeń. Spotkanie ze Skotnickim będzie dla nich obojga wielkim testem na to, czy da się jeszcze uratować tę relację. W 3391. odcinku "Barw szczęścia" Justin będzie musiał zmierzyć się z dogłębnymi przemyśleniami oraz niezwykle trudnym dialogiem z ukochaną.

