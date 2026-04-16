"Zabawa w pochowanego 3" powstanie? Twórcy komentują przyszłość serii - wywiad

"Zabawa w pochowanego" doczekała się sequela po długich siedmiu latach, ale wreszcie doczłapała się na nasze ekrany - i jest absolutnie cudowna. Powstaje zatem pytanie, czy możemy nastrajać się już na "trójkę"?

Makabryczna scena śmierci i piosenka Bonnie Tyler - twórcy "Zabawy w pochowanego 2" opowiadają nam o kulisach | Wywiad ESKA

"Zabawa w pochowanego 3" powstanie? Zapytałam twórców o ich plany

Rozmawiając z Mattem Bettinellim-Olpinem i Tylerem Gillettem o "Zabawie w pochowanego 2" - zdradzili mi m.in. jak powstała makabryczna scena śmierci w pralce i czemu to akurat Bonnie Tyler śpiewała swą balladę, gdy dwie panny młode tłukły się na kwaśne jabłko - nie mogłam nie zapytać o "Zabawę w pochowanego 3". Czy możemy spodziewać się trzeciej odsłony?

Nie spodziewaliśmy się w ogóle, że nakręcimy drugą. Więc nigdy nie mówimy nigdy. Myślę, że jedną z rzeczy, które naprawdę nas zaskoczyły, gdy słuchamy pierwszych opinii, jest to, że postać Grace i opowieść, którą tu snujemy, wciąż cieszą się ogromem miłości. Więc jasne, dlaczego, do cholery, nie? - usłyszałam w odpowiedzi.

Reasumując - jeśli "Zabawa w pochowanego 2" obejrzy się na tyle dobrze, by wytwórnia dała zielone światło na realizację kontynuacji, reżyserzy są jak najbardziej chętni, by ją nakręcić.

"Zabawa w pochowanego 2" miała wyglądać inaczej. Tę postać dopisano do fabuły

Choć w trakcie seansu możecie tego nie wyczuć, postać Faith, grana przez Kathryn Newton, nie występowała w pierwotnej wersji scenariusza. "Matt, Tyler i Guy dosłownie wpisali mnie do filmu. Specjalnie dla mnie przerobili scenariusz i stworzyli tę postać" - wyznała mi aktorka. Gdy zapytałam, jak w takim razie zareagowała czytając skrypt, odparła z entuzjazmem:

Byłam bardzo poruszona. Pewnie płakałam, dzwoniłam do nich i krzyczałam, że nie mogę w to uwierzyć, że to takie zabawne i bardzo w moim stylu. Sama obecność w filmie była surrealistyczna, a potem jeszcze czytasz scenariusz i myślisz: "wow, ci ludzie mnie uwielbiają". Nie tylko mnie WIDZĄ, ale też wyciągają ze mnie wszystko, co najlepsze. Więc byłam niesamowicie podekscytowana, bo czułam, że to coś totalnie dla mnie. Śmiałam się, płakałam i przebierałam nogami, by wejść już na plan.

"Zabawę w pochowanego 2" obejrzycie w kinach. Za reżyserię odpowiadają Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, którzy pracowali na bazie scenariusza autorstwa Guya Busicka i R. Christophera Murphy'ego. W obsadzie, u boku Samary Weaving i Kathryn Newton znaleźli się m.in. Sarah Michelle Gellar ("Buffy: Postrach wampirów"), Elijah Wood ("Władca Pierścieni"), Shawn Hatosy ("The Pitt"), Nestor Carbonell ("Bates Motel"), David Cronenberg ("Mucha"), Kevin Durand ("Abigail"), Olivia Cheng ("See") oraz Maia Bastidas ("Siedem zasłon").