Wypadek w M jak miłość. Natalka wjedzie w nauczyciela Hani! - ZDJĘCIA

Natalka wjeżdża w pieszego w nowych odcinkach "M jak miłość"

Codzienność Natalki ulegnie drastycznym zmianom. Wkrótce w "M jak miłość" jej relacja z Karskim (Patryk Szwichtenberg) stanie się bardzo niepewna. Wokół policjantki zaczną dziać się dziwne zbiegi okoliczności, pojawią się nowi znajomi i lawina nieporozumień. Wielki stres i brak koncentracji doprowadzą do wypadku przed szkołą Hani, gdzie dojdzie do potrącenia pieszego.

Natalka wsiądzie do auta, zacznie cofać i kompletnie nie zauważy przechodnia za samochodem. Dosłownie wjedzie w mężczyznę, który runie na ziemię.

Przerażona Natalka rusza na ratunek po wypadku

Zrozpaczona i zdenerwowana Natalka natychmiast wybiegnie z samochodu, żeby udzielić pomocy potrąconemu mężczyźnie. On jednak stanowczo odmówi. Okaże się, że ofiarą jest Mikołaj Lipiński, nauczyciel pracujący w szkole Hani. Co gorsza, policjantka spali się ze wstydu, bo chwilę przed wypadkiem wpędziła go w kłopoty, biorąc go za poszukiwanego przestępcę.

Czy wypadek pod szkołą zbliży Natalkę i Mikołaja?

Chociaż Natalka wjedzie samochodem w Mikołaja, obejdzie się bez poważnych obrażeń. Mężczyzna przewróci się, ale nie połamie kości. Jasne jest, że nie będzie zachwycony całą sytuacją, jednak roztargnienie i troska policjantki sprawią, że Lipiński poczuje chęć bliższego poznania. Wiadomo już, że relacja tej dwójki rozpocznie się od niebezpiecznych incydentów, ale ostatecznie Mikołaj wpadnie w oko Mostowiaczce i w kolejnych odcinkach "M jak miłość" zaproponuje jej wyjście na kawę. Jak zareaguje na to Karski? Czas pokaże.