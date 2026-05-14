Wypadek, który przerodził się w koszmar. Po tym horrorze będziecie bali się wsiąść do auta

"W ubiegłym roku ponad 130 milionów ludzi ruszyło w drogę samochodem, 15 400 z nich zaginęło bez śladu". André Øvredal wraca z nowym horrorem, tym razem skupiając się na z pozoru trywialnej czynności, jaką każdy z nas wykonuje codziennie - a przecież takie horrory przerażają najbardziej, nieprawdaż?

"Pasażer" - o czym opowie horror?

W oficjalnym opisie fabuły czytamy: Młodzi ludzie są świadkami wypadku na autostradzie. Nie przypuszczają, że wraz z nimi z miejsca tragedii wymknie się coś jeszcze. Wkrótce odkryją, że nie są już sami: towarzyszy im demoniczna obecność, byt niespokojny, który nie ustanie, dopóki ich nie dopadnie. Od tej chwili niewinna podróż kamperem przeistacza się w powolny, nieuchronny koszmar.

"Pasażer" - obsada i premiera

W rolach głównych występują Jacob Scipio ("Bad Boys: Ride or Die"), Lou Llobell ("Fundacja") i Melissa Leo ("Bez litości"). Scenariusz napisali Zachary Donohue oraz T.W. Burgess, a za kamerą stanął André Øvredal - znany twórca kina grozy, mający w dorobku takie horrory jak "Autopsja Jane Doe", "Łowca trolli" i "Upiorne opowieści po zmroku". "Pasażer" trafi do polskich kin już 22 maja.

Horrory na lato 2026 - najciekawsze premiery

Tego lata do kin wejdzie kilka głośnych horrorów oraz intrygujących i nieoczywistych nowości. Oprócz "Pasażera" zadebiutują:

"Obsesja" - premiera 15 maja,

"Backrooms. Bez wyjścia" - premiera 19 czerwca,

"Martwe zło: Ogień" - premiera 10 lipca,

"Hokum" - premiera 24 lipca,

"Ice Cream Man" - premiera 7 lipca,

"Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru" - premiera 21 sierpnia.

