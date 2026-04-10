Wypadek Kaliny w "Pierwszej miłości"! To sprawka Mikołaja!

„Pierwsza miłość” odcinek 4203. Obsesja Mikołaja doprowadzi do tragedii

W epizodzie, który stacja Polsat wyemituje w piątek, 24 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:00, widzowie będą świadkami niepokojącego zachowania Mikołaja. Mężczyzna nie potrafi znieść faktu, że Kalina konsekwentnie go odrzuca. Jego niezdrowa fascynacja szwagierką Alana przybierze formę skrajnie niebezpiecznej obsesji. W pewnym momencie odwoła nawet zaplanowane wyjście do ogrodu zoologicznego z Kostkiem oraz Alanem, argumentując to wyłącznie nieobecnością kobiety. Sytuacja ostatecznie wymknie się spod jakiejkolwiek kontroli, gdy Mikołaj niespodziewanie zjawi się na placu budowy, gdzie przebywa Kalina. To właśnie w tym miejscu dojdzie do fatalnego w skutkach wypadku, który bezpośrednio zagrozi życiu głównej bohaterki.

Dramatyczne wieści z budowy. Oskar rusza Kalinie na ratunek

Równolegle Oskar będzie całkowicie pochłonięty swoimi sprawami zawodowymi, próbując za wszelką cenę zyskać uznanie w oczach Karola Wekslera. Tuż po bardzo udanych negocjacjach biznesowych otrzyma jednak niespodziewany telefon, który natychmiast zburzy jego spokój i poinformuje o dramacie na terenie inwestycji Kaliny.

Mężczyzna bez cienia wahania porzuci swoje dotychczasowe plany i błyskawicznie skieruje się na miejsce zdarzenia, aby pomóc ukochanej kobiecie. Niestety czas nie będzie działał na jego korzyść. Informacja o przerażającym incydencie bardzo szybko dotrze również do Alana. Cała sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej w momencie, gdy w drzwiach jego mieszkania stanie mały Kostek. Chłopiec, będąc zupełnie nieświadomym rozgrywającego się właśnie dramatu, zada przejmujące pytanie o to, gdzie znajduje się jego ojciec.

Walka o przetrwanie w „Pierwszej miłości”. Czy Kalina ujdzie z życiem?

Nadchodzący, 4203. odcinek popularnej produkcji przyniesie gigantyczną dawkę skrajnych emocji. Oskar podejmie desperacką próbę ocalenia Kaliny, jednak skutki nieobliczalnego działania Mikołaja mogą przynieść w pełni nieodwracalne straty. Otwartym pozostaje pytanie, czy mężczyzna zdąży dotrzeć na miejsce na czas i zapobiegnie ostatecznej tragedii. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że to wstrząsające wydarzenie na zawsze zmieni dotychczasowe losy głównych bohaterów. Fani „Pierwszej miłości” z pewnością na bardzo długo zapamiętają te pełne napięcia i grozy sceny.

