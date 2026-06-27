Barwy szczęścia. Wyjątkowa rocznica Dominiki i Sebastiana. Przetrwają kryzys z Renatą?

Osiem lat razem Dominiki i Sebastiana. Przed nimi kolejne wyzwania

Dominika i Sebastian to jedna z tych par w "Barwach szczęścia", która cieszy się ogromną sympatią widzów. Od dawna mierzą się z najróżniejszymi problemami, jednak finał ostatniego sezonu przyniósł zdarzenia, które mocno zaważyły na ich życiu. Największym kłopotem okazała się tragiczna sytuacja Renaty, która wpadła w sidła nałogu. Dawna przyjaciółka Dominiki straciła kontrolę nad zażywaniem mocnych środków przeciwbólowych. W obliczu tego kryzysu Sebastian sugerował partnerce odcięcie się od problemów i przejęcie pełnej kontroli nad ich wspólnym interesem, bez udziału uzależnionej kobiety.

Czy Renata z "Barw szczęścia" znowu wszystko zepsuje?

Trudności nie minęły w momencie, gdy Renata trafiła na odwyk. Kiedy pacjentka wyszła z ośrodka, spotkała ją spora niespodzianka. Okazało się bowiem, że Dominika nabyła lokal, w którym mieści się Feel Good, inwestując ponad milion złotych. Taki krok może trwale wpłynąć na ich przyjaźń, utrudniając odbudowanie dawnej więzi. Wiele znaków na niebie i ziemi mówi, że w zbliżającym się sezonie problem uzależnienia Renaty powróci. Jej postępowanie wciąż może niepokoić, a podejmowane kroki wpłyną na losy nie tylko jej samej, ale również Dominiki i Sebastiana.

Nowe zdjęcie z planu serialu uspokoiło widzów?

Tymczasem na instagramowym profilu odtwórczyni roli Dominiki zamieszczono kadr, na którym widać ją wraz z Sebastianem. Fotografię opatrzono słowami: „8 barwnych wspólnych lat”, co dało miłośnikom produkcji do zrozumienia, że ta dwójka wciąż będzie istotnym elementem nowych odcinków. Czy jednak ich więź będzie wystarczająco trwała, aby znieść kolejne zawirowania związane z osobą Renaty? Odpowiedzi na te pytania udzieli dopiero najnowsza odsłona „Barw szczęścia” po przerwie wakacyjnej.

Barwy szczęścia. Nowy rozdział życia Kasi i Mariusza w Brzezinach. Powstały piękne ujęcia