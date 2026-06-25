"Akacjowa 38", odc. 910, 911, 912, 913, 914 - streszczenie. Co wydarzy się 13-17 lipca 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 910. Poniedziałek 13.07.2026

Pułkownik Valverde powierza Estebanowi opiekę nad Silvią podczas podróży do Włoch. Blanca mówi Ursuli, że wyjedzie do szpitala psychiatrycznego, ale najpierw chce odwiedzić grób córki. Na cmentarzu zwabia matkę do grobu rodu Aldayów i ogłusza ją. Agustina oświadcza, że dla dobra pułkownika powie o jego ślepocie Silvii. Diego prosi Rierę, by odnalazł Blancę. Tymczasem Blanca grozi skrępowanej sznurem Ursuli, że jeśli nie powie, gdzie jest Jesus, obie umrą w grobowcu Aldayów z głodu i pragnienia.

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"Akacjowa 38" - odcinek 911. Wtorek 14.06.2026

Inigo i Flora urządzają przyjęcie dla mieszkańców Akacjowej i przyznają się, że nie oni są właścicielami La Deliciosy lecz prawdziwy Inigo - El Peńa. Silvia i Esteban wyjeżdżają do Włoch. Pułkownik Valverde do końca nie chce powiedzieć narzeczonej, że cierpi na postępującą ślepotę. Samuel odnajduje w grobowcu Aldayów Blancę i skrępowaną Ursulę, której oświadcza, że nie pomoże jej oskarżyć córki o porwanie. Prawdziwy Inigo upiera się, że jest zwykłym kelnerem.

"Akacjowa 38" - odcinek 912. Środa 15.07.2026

El Peńa nie chce przyjąć do wiadomości, że jest nowym właścicielem La Deliciosy. Diego i Blanca martwią się, że po nieudanym porwaniu Ursuli odnalezienie Jesusa będzie jeszcze trudniejsze. Pułkownik Valverde wyznaje Agustinie, że ślepnie. Następnie dumny oficer usiłuje się zastrzelić, ale przeszkadza mu w tym wierna służąca. Nocny stróż Paquito ma za złe Florze, że nie powiedziała mu o sytuacji swojej i brata.

"Akacjowa 38" - odcinek 913. Czwartek 16.07.2026

El Peńa wyznaje Ińigo i Florze, że owszem jest synem badacza Cervery i nie cierpiał na amnezję, lecz ukrywał się przed swoim prześladowcą. Zatem odpowiadało mu to, że ktoś przejął jego tożsamość. A ponieważ rodzeństwo podle się wobec niego zachowało zostawiając go w górach półżywego, teraz muszą z nim zostać, by go chronić. Doktor Pallero zniknął. Blanca znów popada w odrętwienie. Agustina wyznaje don Felipe, że don Arturo ślepnie. Jest pewna, że z tego powodu pracodawca ją wyrzuci. Rosina każe Jacinto zlikwidować plantację dziwnych ziół, które u wszystkich wywołują ten sam sen.

"Akacjowa 38" - odcinek 914. Piątek 17.07.2026

Jacinto broni Rosinę przed dwoma złodziejami, którzy trafiają za kratki. Całe poddasze cieszy się, że pułkownik nie zwolnił Agustiny. On zaś jest gotów na popełnienie samobójstwa. Lecz gdy naciska spust pistoletu okazuje się, że ktoś wyjął z niego kule. Na Akacjowej zjawia się niespodzianie piękna kuzynka Celii, Lucía. Diego otrzymuje telegram z sanatorium w Szwajcarii z odpowiedzią, że jego ojciec nigdy tam nie przebywał. Zaczyna nabierać podejrzeń. Samuel wpada w panikę.