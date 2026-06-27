Mecz Egipt - Iran na MŚ 2026. Kto awansował do fazy pucharowej?

Remis w spotkaniu Egipt – Iran na MŚ

Piłkarskie mistrzostwa świata w 2026 roku przyniosły kolejne rozstrzygnięcia w grupie G. Na stadionie w Seattle rozegrano niezwykle ważne spotkanie pomiędzy reprezentacjami Egiptu i Iranu. Mecz ten zakończył się wynikiem 1:1, a do przerwy na tablicy również widniał remis. Na trybunach amerykańskiego obiektu zasiadło dokładnie 66 925 widzów, którzy obserwowali dynamiczny początek rywalizacji. Zawody jako główny arbiter poprowadził polski sędzia Szymon Marciniak.

Już w piątej minucie Faraonowie objęli prowadzenie w tym ważnym spotkaniu. Bramkarz Alireza Beiranvand na moment zażegnał niebezpieczeństwo, ale skutecznie zamykający akcję Mahmoud Saber strzelił mu między nogami. W 11. minucie podyktowano rzut karny po faulu Mohameda Abdelmoneima na Mehdim Taremim. Decyzję podjętą przez Szymona Marciniaka zatwierdzili szybko sędziowie z wozu VAR. Poszkodowany zawodnik nie wykorzystał jednak jedenastki, ponieważ Mostafa Shoubir znakomicie obronił ten strzał.

Jak przebiegała końcówka meczu Egipt – Iran?

Persowie nie poddali się po zmarnowanej szansie z rzutu karnego. W 14. minucie Ramin Rezaeian wykończył zespołową akcję skutecznym uderzeniem z bardzo ostrego kąta do bramki przeciwników. Po zmianie stron inicjatywę na boisku przejęli Egipcjanie, zamykając przeciwnika na jego własnej połowie. Gwiazdor drużyny Mohamed Salah bezskutecznie szukał okazji do zdobycia swojego drugiego gola na tym turnieju. Wprowadzony z ławki rezerwowych Zizo także sprawiał problemy obronie, lecz wynik pozostawał niezmieniony.

Trzecia w tabeli drużyna walczyła o niezbędne zwycięstwo do samych doliczonych minut gry. W trzeciej minucie doliczonego czasu Shoja Khalilzadeh trafił prosto do egipskiej siatki, ale po wideoweryfikacji sędzia anulował gola z powodu spalonego. Zaledwie cztery minuty później obrońcy ofiarnym wślizgiem zatrzymali kolejny groźny strzał Rezaeiana. W ostatniej akcji spotkania uderzenie głową Saeida Ezatolahiego zatrzymało się na poprzeczce. Zespół z Afryki zajął ostatecznie drugie miejsce i zagra w 1/16 finału z Australią, natomiast Irańczycy muszą czekać na wyniki innych spotkań.