Kryzys w "M jak miłość" zażegnany? Natalka i Karski znów razem, a Hania triumfuje

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-06-27 8:59

Finał ostatniego sezonu "M jak miłość" zostawił widzów w niepewności co do losów związku Natalki (Dominika Suchecka) i Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg). Wiele wskazywało na to, że ślub może nie dojść do skutku. Jednak najnowsze ujęcia z planu serialu rozwiewają wątpliwości – para znów jest razem, a ich wspólne szczęście celebruje mała Hania (Wiktoria Basik), która od zawsze była największą sojuszniczką tego uczucia. Czy to ostateczny triumf determinacji dziewczynki?

Dominika Suchecka i Wiktoria Basik, czyli Natalka i Hania z M jak miłość, uśmiechają się na wspólnym zdjęciu. Ta fotografia z planu serialu TVP, którą można zobaczyć na naszym portalu, sugeruje zażegnanie kryzysu w związku Natalki z Adamem Karskim.
Autor: Instagram/ Instagram

Hania kluczem do szczęścia w "M jak miłość"

Droga do szczęścia Natalki i komendanta Karskiego od początku była pełna wybojów i wahań ze strony Mostowiaczki. W budowaniu tej relacji niebagatelną rolę odegrała mała Hania, która błyskawicznie obdarzyła Adama sympatią, czyniąc go istotnym elementem swojej codzienności. To właśnie córka policjantki nieustannie kibicowała temu uczuciu, jasno komunikując swoje pragnienie, by mama i komendant stworzyli prawdziwą rodzinę.

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Końcówka minionego sezonu przyniosła jednak sporo zawirowań, a przedślubne przygotowania zeszły na dalszy plan w obliczu narastających wątpliwości Natalki. Presja otoczenia i wewnętrzne rozterki sprawiły, że przyszłość relacji zawisła na włosku, zmuszając Adama do stanowczej reakcji. Komendant, do tej pory wyrozumiały, ostatecznie zażądał jasnego stanowiska, co mogło zwiastować nieuchronny rozpad związku.

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Wątpliwości rozwiewają opublikowane niedawno w sieci fotografie z planu nadchodzących odcinków hitu TVP. Uwieczniona na nich radosna trójka – Natalka, Adam i Hania – sugeruje, że kryzys został pomyślnie zażegnany i rodzina wkracza w czas stabilizacji. Co więcej, brak na zdjęciach Mikołaja Lipińskiego (Mateusz Kościukiewicz), który wcześniej mieszał w uczuciach Natalki, może oznaczać definitywne zamknięcie tego wątku, dając nadzieję na trwałe szczęście u boku Karskiego.

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