Włoscy amanci w nowym serialu "Felicita". Kto zagra główne role?

Włoska obsada serialu "Felicita". Kim są aktorzy, którzy zagrają głównych bohaterów - Alessandro Parrello i Eugenio Ricciardi?

Telewizja Polska stawia w jesiennej ramówce z 2026 r. na sprawdzony przepis: romans, tajemnice i słońce Italii. "Felicita" to produkcja realizowana w urokliwej Apulii, w tym w miasteczku Polignano a Mare. Sukces serialu mają zapewnić nie tylko piękne widoki, ale też obecność przystojnych włoskich aktorów, odgrywających najważniejsze męskie role.

Głównym amantem "Felicity" jest Alessandro Parrello. Wciela się on w 45-letniego Marca Borettiniego – wziętego adwokata po rozwodzie. Mężczyzna opuszcza Mediolan i wraca w rodzinne strony, by zatrzymać się w pensjonacie prowadzonym przez siostrę, Francescę (Monika Mariotti). Właśnie tam jego drogi krzyżują się z Polką, Zośką (Laura Breszka). Kobieta zjawia się w Apulii zaledwie kilka chwil po pogrzebie męża Kamila (Dawid Ogrodnik), dowiadując się po fakcie, że prowadził on w słonecznej Italii podwójne życie.

Promując serial w Polsce, Parrello nie ukrywał zachwytu nad naszym krajem. Wyznał nawet, że do jednej ze scen opanował wiersz Wisławy Szymborskiej. 45-latek bardzo zżył się ze swoją postacią, twierdząc, że mają ze sobą wiele wspólnego. Podkreślił m.in., że jego bohater, choć zafascynowany nowo poznaną wdową, z początku obawia się zaryzykować i wykonać pierwszy krok.

Warto dodać, że we Włoszech Parrello znany jest nie tylko jako aktor. Mężczyzna z powodzeniem realizuje się także jako reżyser i scenarzysta, chętnie łącząc te role w swoich projektach autorskich.

Kolejną gwiazdą z Półwyspu Apenińskiego jest 29-letni Eugenio Ricciardi, odtwórca roli Enzo Borettiniego. Jego bohater jest szefem kuchni w pensjonacie "Felicita", który prowadzi z Francescą. Oprócz dogadzania podniebieniom gości, chłopak stara się też odbudować skomplikowaną relację ze starszym bratem.

Nie zabraknie również intrygujących ról kobiecych. Do obsady dołączyła Oriana Celentano, wcielająca się w bezkompromisową Giulię Russo. Z biegiem czasu okaże się, że to właśnie Włoszka była powodem tajemnic męża Zośki, rodząc mu nawet syna o imieniu Nico.

Z kolei wątek miłosny dla młodszej widowni zapewni postać Davide, grana przez Francesco Petita. Chłopak momentalnie straci głowę dla nastoletniej córki Zośki, Oliwii (w tej roli Klementyna Karnkowska).

"Felicita" - ile odcinków liczy serial?

Premierę zaplanowano na poniedziałek, 7 września 2026 r., na antenie TVP1. Cały polsko-włoski cykl ma zamknąć się w 26 odcinkach. Widzowie będą mogli śledzić rozwój wydarzeń co tydzień w poniedziałki, wtorki i środy o godzinie 20:30.

Historię oparto na książkach: "Felicita" autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury, oraz "Primo Amore" napisanej wspólnie przez Kamilę Kisałę, Anitę Nawrocką i Pawła Trześniowskiego. Reżyserię całości powierzono Makaremu Janowskiemu.

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