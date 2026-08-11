Włodek poruszy wszystkich na pogrzebie Marii z "Na Wspólnej". Zrobi to dla żony

Pogrzeb Marii Zięby w 4268 odcinku "Na Wspólnej"

Najbliżsi i przyjaciele Marii zgromadzą się najpierw w świątyni, a później na cmentarzu, aby towarzyszyć Ziębowej w jej ostatniej drodze w 4268 odcinku "Na Wspólnej". Wokół załamanego Włodka nie zabraknie wsparcia ze strony dzieci. W ceremonii wezmą udział córki zmarłej, czyli Renata (Marta Jankowska) i Monika (Sylwia Gliwa), a także syn Bogdan (Wojciech Brzeziński) oraz przebywający z dala od ciekawskich spojrzeń Grzesiek (Leszek Lichota).

Pożegnanie w 4268 odcinku przyciągnie także mnóstwo innych znanych bohaterów telenoweli. Wśród żałobników znajdą się m.in.: Sławek (Mariusz Słupiński), Kajtek (Mikołaj Szostek), Damian (Waldemar Błaszczyk), Daria (Patrycja Topajew), Jarek (Wojciech Rotowski), Kasia (Julia Chatys), Marta (Joanna Jabłczyńska), Wojtek (Wojciech Błach), Żaneta (Anna Guzik), Mania (Zuzanna Kaszuba), Weronika (Renata Dancewicz), Helena (Małgorzata Peczyńska), Michał (Robert Kudelski), Ignacy (Bartek Kaszuba), Basia (Grażyna Wolszczak), Krzysztof Smolny (Łukasz Konopka) oraz Dorota (Edyta Jungowska), z którą Włodek niedawno nawiązał znajomość.

Symboliczny gest Włodka w 4268 odcinku "Na Wspólnej"

To właśnie Zakrzewska wręczy wdowcowi w 4268 odcinku niezwykłą pamiątkę po Marii. Chodzi o nieodłączne perły Ziębowej, które tragicznie zmarła kobieta upuściła w chwili ataku w samolocie. Biżuteria rozsypała się wtedy po całym pokładzie, a zrozpaczony mężczyzna nie miał siły ich zbierać.

Teraz, w 4268 odcinku serialu, Dorota przekaże Ziębie odzyskane perły. Włodek zdecyduje się na wyjątkowy krok – zamiast tradycyjnego rzucenia grudki ziemi na urnę żony, wrzuci do grobu jej ukochane perełki. W ten sposób Maria spocznie razem ze swoim najbardziej rozpoznawalnym dodatkiem, a cała scena głęboko poruszy żałobników.

Łzy żałobników na pogrzebie Ziębowej w "Na Wspólnej"

Ten moment w 4268 odcinku "Na Wspólnej" załamie przede wszystkim samego Włodka, do którego ze zdwojoną siłą dotrze bolesna prawda o stracie żony. Zięba wybuchnie płaczem, a zmartwiona Monika będzie musiała fizycznie wesprzeć osłabionego ojca.

Zgromadzeni goście również nie będą w stanie ukryć emocji. Rodzina oraz przyjaciele w 4268 odcinku godnie i niezwykle wzruszająco pożegnają serialową Marię.

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