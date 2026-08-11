Grzesiek znów w "Na Wspólnej". Zaskakujący powrót na pogrzeb Marii Zięby

Grzesiek dowie się o śmierci matki. "Na Wspólnej", odcinek 4268

W 4268 odcinku "Na Wspólnej" odbędzie się ostatnie pożegnanie zmarłej Marii Zięby. Na cmentarzu zgromadzą się bliscy i przyjaciele, by towarzyszyć jej w ostatniej drodze. Wśród żałobników nie zabraknie Włodka (Mieczysław Hryniewicz), jej męża, a także dzieci: Moniki (Sylwia Gliwa), Renaty (Marta Jankowska) i Bogdana (Wojciech Brzeziński) z rodzinami. Co zaskakujące, na pogrzebie pojawi się również Grzesiek, który od lat pozostaje w ukryciu.

Zięba nie dowie się o tragedii od funkcjonariuszy policji dbających o jego bezpieczeństwo w ramach programu ochrony świadków, ale dzięki działaniom Juliusza. Kwiatkowski, wykorzystując swoje kontakty, odnajdzie Grzegorza i przekaże mu smutną nowinę o śmierci matki. Będzie także starał się okazać mu wsparcie w tych trudnych chwilach. Odejście Marii to będzie ogromny cios dla wszystkich, co będzie widać nie tylko po Bogdanie, ale też po Monice i Renacie.

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Grzesiek pojawi się na pogrzebie Marii w 4268 odcinku "Na Wspólnej"

Mimo chęci, Grzegorz nie zdoła zbliżyć się do rodziny. Będzie musiał zachować ostrożność ze względu na status świadka koronnego, wciąż dbając o bezpieczeństwo bliskich. Jego córka Mania (Zuzanna Kaszuba) do tej pory nawet nie wie, że jej ojciec żyje, lecz z powodu zaistniałych okoliczności nie może nawiązać z nią kontaktu.

W 4268 odcinku "Na Wspólnej" Grzesiek mimo to zaryzykuje i pojawi się na ceremonii pogrzebowej matki. Będzie chciał oddać jej hołd w samotności. Żaneta (Anna Guzik) i Wojtek (Wojciech Błach), rozglądając się po cmentarzu, zauważą postać ukrytą w czarnej bluzie z kapturem. To właśnie będzie były mąż Szulcowej.

Żałobnicy na pogrzebie Marii w 4268 odcinku "Na Wspólnej"

Oprócz najbliższej rodziny, zmarłą Marię Ziębę w 4268 odcinku "Na Wspólnej" pożegnają również zięciowie i synowe, a także wnuki i liczne grono przyjaciół. W tłumie żałobników zobaczymy m.in. Damiana (Waldemar Błaszczyk), Kajtka (Mikołaj Szostek), Sławka (Mariusz Słupiński), Darię (Patrycja Topajew), Jarka (Wojciech Rotowski), Kasię (Julia Chatys) oraz Martę (Joanna Jabłczyńska).

Hołd zmarłej oddadzą również Żaneta, Wojtek, Mania, Weronika (Renata Dancewicz), Michał (Robert Kudelski), Ignacy (Bartek Kaszuba), Basia (Grażyna Wolszczak), Krzysztof Smolny (Łukasz Konopka), a także Dorota Zakrzewska (Edyta Jungowska), która będzie nową znajomą Włodka.