"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 990

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły mnóstwo nagłych zwrotów akcji, które postawiły losy bohaterów pod znakiem zapytania. Burhan dowiedział się, że Semih go okradł, więc w akcie zemsty zdecydował się na porwanie Nany. Choć Semih zataił tożsamość sprawcy przed Poyrazem, wyjawił całą prawdę Cansel, która nalegała, aby mężczyzna odnalazł uprowadzoną kobietę przed interwencją policji. W tym samym czasie Isl celowo prowokowała Sinana oraz Aynur, by zrozumieć naturę ich relacji, a Czarna, przekonana o niechęci męża do posiadania potomstwa, wznowiła procedurę rozwodową. Wszystko zmieniło się jednak w momencie, gdy Ibrahim przypadkiem podsłuchał rozmowę żony i ostatecznie postanowił szczerze z nią porozmawiać. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 990 - streszczenie

Poyraz ostatecznie wpada na trop Nany i odnajduje ją w miejscu, w którym ukrywał się Burhan. Cała akcja ratunkowa przybiera jednak tragiczny obrót, ponieważ mężczyzna zostaje przypadkowo trafiony kulą. Po przewiezieniu rannego do szpitala Nana decyduje się na szczere wyznanie i przyznaje, że to ona jest odpowiedzialna za zranienie Poyraza. Te słowa wywołują ogromne oburzenie i furię wśród członków rodziny poszkodowanego, którzy nie potrafią wybaczyć kobiecie tej pomyłki. W innym wątku Kara przekazuje Ibo wiadomość o swojej ciąży, co całkowicie zmienia ich dotychczasowe plany na przyszłość. Tymczasem Isl orientuje się, że Sinan darzy Aynur głębszym uczuciem, dlatego postanawia za wszelką cenę doprowadzić do ich rozstania.

"Dziedzictwo" odc. 990 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Planowanie wolnego czasu przed telewizorem warto zacząć od sprawdzenia aktualnej ramówki, aby nie przegapić najnowszych perypetii ulubionych postaci. Serial przyciąga przed ekrany szerokie grono osób ciekawych tego, jak zakończą się poszczególne spory i wątki miłosne. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany zgodnie z planem w niedzielne popołudnie, co pozwoli na spokojny seans w domowym zaciszu. Premiera tego odcinka została zaplanowana na 26 lipca 2026 roku. Transmisję będzie można śledzić na kanale TVP1 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Turecka produkcja to prawdziwy hit, który przez lata zdążył przejść sporą metamorfozę i wprowadzić do opowieści zupełnie nowe twarze. Choć początkowo wszystko kręciło się wokół losów Seher i Yamana, obecne sezony skupiają się na innych, równie ciekawych relacjach i życiowych wyzwaniach. Fabuła wciąż krąży wokół motywu poszukiwania bezpieczeństwa oraz miłości w świecie pełnym rodzinnych tajemnic i intryg. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o poświęceniu i nagłych zmianach w życiu bohaterów. Obsada tego serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)