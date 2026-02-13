Wielki powrót ulubionych seriali! TVP VOD ma nowość, która podbije serca milionów

Całodobowa dawka uczuć

Nowy kanał "Miłość" to piąty kanał typu FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) w ofercie Telewizji Polskiej, co oznacza, że będzie dostępny bezpłatnie. Ramówka została tak skonstruowana, aby każdy znalazł coś dla siebie - od klasycznych seriali po filmy fabularne i programy rozrywkowe. To odpowiedź na ogromne zainteresowanie tego typu treściami, które cieszą się niesłabnącą popularnością wśród użytkowników TVP VOD.

Co znajdziesz w ramówce?

Od poniedziałku do czwartku kanał wypełnią romantyczne cykle. W bloku "Miłość wiele imion ma" będzie można obejrzeć archiwalne odcinki serialu "M jak miłość" od samego początku. Pasmo "Ja sobie radę dam" przypomni pierwsze epizody "O mnie się nie martw", a fani reality show z pewnością docenią cykl "Miłość nie zna wieku" z "Sanatorium miłości" i "Love me or Leave me". Nie zabraknie też "Miłości nad rozlewiskiem" oraz "Klasyki miłości", gdzie pojawią się takie hity jak "Złotopolscy" czy "Matki żony i kochanki".

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Specjalne bloki na weekend

Weekendy na kanale "Miłość" to prawdziwa uczta dla kinomanów i serialomaniaków. W każdy piątek wieczorem, w ramach cyklu "Miłosne piątkowe wieczory", będzie można obejrzeć filmy romantyczne i obyczajowe. Już 13 lutego na ekranie zagości film "Piosenki o miłości". Walentynkowa sobota przyniesie "Miłosny koktajl" z losowymi odcinkami seriali, a także dwa filmowe przeboje: "Miłość jak miód" i "Miłość jest blisko". Niedziela również upłynie pod znakiem "Miłosnego koktajlu", a wieczorem powróci "Wieczór z Mostowiakami" - blok poświęcony relacjom Lucjana i Barbary z "M jak miłość".

Gdzie oglądać?

Kanał "Miłość" będzie dostępny na stronie głównej serwisu TVP VOD, w sekcji "na żywo", tuż za kanałem TVP "Kryminały". Możesz go oglądać zarówno w przeglądarce internetowej, jak i poprzez aplikację mobilną TVP VOD na urządzeniach z systemami iOS i Android, a także na wszystkich kompatybilnych telewizorach Smart TV. To kolejna propozycja Telewizji Polskiej, która poszerza ofertę tematycznych kanałów, dając widzom całodobowy dostęp do ulubionych treści.

TVP VOD to obecnie największa biblioteka wideo na żądanie w Polsce, oferująca ponad 94 tysiące materiałów - od najnowszych produkcji TVP, przez kanały na żywo, polskie i zagraniczne filmy i seriale, aż po programy rozrywkowe i treści edukacyjne.

Minęło 20 lat od emisji pierwszego odcinka „Pierwszej miłości”! Jak zmienili się główni bohaterowie serialu?