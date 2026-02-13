Bożena Dykiel na zdjęciach sprzed ponad 20 lat. Tak wyglądała w pierwszych odcinkach "Na Wspólnej"

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
2026-02-13 8:46

Śmierć Bożeny Dykiel wstrząsnęła polskim światem artystycznym i fanami. Aktorka, która przez ponad dwie dekady wcielała się w ukochaną Marię Ziębę w serialu "Na Wspólnej", na zawsze zapisała się w pamięci widzów. Dziś wspominamy jej niezwykły talent i charyzmę, ale czy pamiętacie, jak wyglądała na początku swojej przygody z serialem? Cofnijmy się w czasie o ponad 20 lat i zobaczmy, jak zmieniała się ikona polskiej telewizji!

Maria Zięba na początku drogi: jak wyglądała Bożena Dykiel w pierwszych odcinkach "Na Wspólnej"?

Serial "Na Wspólnej" zadebiutował na antenie TVN w 2003 roku, szybko zdobywając serca milionów widzów. Od samego początku Bożena Dykiel wcielała się w postać Marii Zięby, silnej, ciepłej i nieco konserwatywnej kobiety, która z miejsca stała się jedną z ulubionych bohaterek. Przez ponad dwie dekady serial przeszedł ogromną transformację, podobnie jak jego bohaterowie i aktorzy.

W pierwszych odcinkach "Na Wspólnej" Bożena Dykiel prezentowała się nieco inaczej niż w ostatnich latach. Jej stylizacje były odzwierciedleniem mody początku XXI wieku - często były to bardziej klasyczne, stonowane ubrania, charakterystyczne dla kobiet w jej wieku. Fryzura Marii Zięby, choć ewoluowała, zawsze podkreślała jej naturalne piękno i dostojeństwo. Wczesne kadry z serialu ukazują aktorkę w pełni sił, z charakterystycznym dla niej błyskiem w oku i energią, która biła od niej zarówno na ekranie, jak i poza nim.

Bożena Dykiel na zdjęciach sprzed ponad 20 lat. Tak wyglądała w pierwszych odcinkach Na Wspólnej
Galeria zdjęć 25

Transformacja aktorki na przestrzeni lat

Obserwując zdjęcia Bożeny Dykiel z początków "Na Wspólnej" i porównując je z jej późniejszym wizerunkiem, widać, jak czas wpływał na jej postać i styl. Aktorka z godnością przyjmowała upływ lat, zawsze prezentując się elegancko i z klasą. Rola Marii Zięby była dla niej nie tylko zawodowym wyzwaniem, ale także częścią życia, która pozwoliła jej na stałe zagościć w domach milionów Polaków.

Dla wielu widzów Bożena Dykiel to przede wszystkim Maria Zięba - symbol stabilności, rodzinnych wartości i codziennych zmagań. Patrząc na jej zdjęcia sprzed ponad 20 lat, możemy docenić, jak bardzo aktorka zrosła się ze swoją postacią i jak konsekwentnie budowała jej wizerunek, jednocześnie zachowując swój niepowtarzalny urok i autentyczność. Jej odejście to koniec pewnej epoki w polskiej telewizji, ale wspomnienia o jej rolach i obecności na ekranie pozostaną z nami na zawsze.

Polecany artykuł:

Od "Wesela" do "Na Wspólnej". Nie żyje Bożena Dykiel - aktorka, która na zawsze…

Przyczyna śmierci Bożeny Dykiel

Bożena Dykiel zmarła w wieku 77 lat, a informację o jej odejściu przekazał ksiądz Andrzej Luter 13 lutego 2026 roku. Przyczyna śmierci aktorki nie została publicznie ujawniona. Choć w przeszłości mówiła o swoich zmaganiach z depresją oraz problemach z zastawką serca, które doprowadziły do omdlenia, te kwestie nie zostały wskazane jako bezpośrednia przyczyna jej odejścia. Nie ujawniono również szczegółów pogrzebu aktorki. 

Od Wesela do Na Wspólnej. Nie żyje Bożena Dykiel - aktorka, która na zawsze zmieniła polskie kino
Galeria zdjęć 19
ZMARLI NAGLE Groby znanych Polaków którzy odeszli NIESPODZIEWANIE l Niezapomniani
na wspólnej